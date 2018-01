Člen vedenia brandenburskej AfD konvertoval na islam

Protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa rada stavia do úlohy nekompromisnej bojovníčky proti šíreniu islamu v Nemecku. Teraz k šíreniu však prispel aj jeden z jej vlastných politikov.

Člen predsedníctva strany v Brandenbursku Arthur Wagner totiž podľa denníka Tagesspiegel nedávno konvertoval na islam.

„Je to moja osobná vec,“ povedal denníku o svojom kroku Wagner. „Tlak nie je žiadny. Nič sa nezmenilo,“ povedal potom na otázku, či stranícki kolegovia teraz nepožadujú jeho odchod z predsedníctva brandenburskej AfD.

„Pre nás to nie je žiadny problém. Nemyslím si ani, že by to pre väčšinu strany bol problém. V AfD sú aj moslimovia,“ odkázal tlačový hovorca strany Daniel Friese.

Tagesspiegel ale poznamenáva, že v zákulisí príklon Wagnera k islamu vzbudil rozruch. Príliš prekvapivé by to nebolo, vzhľadom na to, že strana proti islamu tvrdo brojí.

V lete 2016 napríklad AfD vyzývala na pozastavenie práva na azyl pre všetkých moslimov prichádzajúcich do Nemecka s tým, že predstavujú bezpečnostné riziko.

Na straníckom zjazde v máji toho istého roku zase schválila vyhlásenie, že islam nepatrí k Nemecku.