Katalánský expremiér Puigdemont zmenil miesto schôdzky v Bruseli kvôli zásahu Madridu

Predseda katalánskeho parlamentu Roger Torrent a utečenec katalánsky expremiér Carles Puigdemont v stredu museli zmeniť miesto svojej bruselskej schôdzky kvôli chystanému zásahu španielskych úradov. Informoval o tom dnes katalánsky denník La Vanguardia. Schôdzka bola plánovaná do budovy katalánskeho zastúpenia v Bruseli. Hovorca Puigdemonta neskôr oznámil, že stretnutie sa uskutoční na inom mieste.

Španielske úrady chceli podľa denníkov La Vanguardia a El País zabrániť vstupu oboch politikov na katalánske zastúpenie, ktoré ako jediné španielska vláda po októbrovom prevzatí priamej správy nad Katalánskom neuzavrela. Hoci šéfa zastúpenia Amadeua Altafaje z funkcie zosadila, rovnako ako koncom októbra celú katalánsku vládu. Madrid má priamu správu nad Katalánskom, takže môže konať na všetkých úradoch vlády tejto autonómnej oblasti.

„Je to rozhodnutie, ktoré prijala zodpovedná osoba, a nezdá sa mi zlé,“ uviedol v stredu ráno španielsky premiér Mariano Rajoy v španielskom rozhlase. Reagoval na otázku strán plánovaného zásahu proti schôdzke Torrenta a Puigdemonta v Bruseli.

Hovorca katalánskeho expremiéra Joan Maria Piqué pred katalánskym zastúpením v Bruseli novinárom neskôr povedal, že ho nepustili do budovy. Podľa neho ale španielske úrady nemajú právo schôdzke zabrániť. „Toto nie je španielske územie, je to územie belgické,“ povedal Puigdemontov hovorca. Neskôr oznámil, že stretnutie sa uskutoční v sídle Európskej slobodnej aliancie (EFA). Puigdemont podľa denníka El País označil zámer Madridu zabrániť schôdzke za „nedôstojný“.

Torrent chce dnes s Puigdemontem rokovať o spôsobe jeho kandidatúry na úrad predsedu katalánskej vlády. Puigdemont je totiž s celou svojou bývalou katalánsku vládou v Španielsku obvinený zo vzbury a v prípade návratu mu hrozí zatknutie. Zvažuje preto rôzne možnosti, napríklad že by sa o úrad premiéra uchádzal prostredníctvom videokonferencie či delegovaním hlasu pre zasadnutie parlamentu, ktoré sa bude konať v utorok.

Španielske médiá tento týždeň špekulovali, že Puigdemont by sa tiež mohol tajne vrátiť do Barcelony. V okamihu, keď vstúpi na pôdu katalánskeho parlamentu, ho totiž polícia nemôže zatknúť bez súhlasu predsedu tohto parlamentu. Stanovujú to pravidlá regionálneho zákonodarného zboru, ktorá schválilo jeho predchádzajúce vedenie vlani v auguste.

Dôvodom vtedy bol incident, pri ktorom o mesiac skôr spôsobilo rozruch v katalánskom parlamente niekoľko španielskych policajtov, ktorí so súdnym príkazom hľadali dôkazy pre korupčnú kauzu jednej z politických strán.

Španielska polícia zasahuje v sídlach katalánskych separatistov

Španielska polícia dnes zasahuje v sídlach dvoch katalánskych separatistických organizácií a v katalánskom telekomunikačnom úrade. Informovala o tom agentúra EFE s odvolaním sa na políciu. Policajti hľadajú v budovách v Barcelone dôkazy v rámci vyšetrovania lídrov separatistických organizácií Omnium a Katalánskeho národného zhromaždenia (ANC) Jordiho Cuixarta a Jordiho Sáncheza. Tí sú od polovice októbra vo väzbe.

„Po sto dňoch za mrežami teraz polícia nehľadá nič, je to len stratégia strachu a psychologickej vojny,“ napísala dnes na twitteri bývalá katalánska poslankyňa Mireia Boyaová. Polícia podľa denníka La Vanguardia pátra v kanceláriách Cuixarta a Sáncheza po dokumentoch súvisiacich s referendom o nezávislosti Katalánska.

To usporiadala vláda tejto autonómnej oblasti 1. októbra napriek tomu, že podľa španielskej vlády také hlasovanie odporuje ústave. Španielska vláda sa referendu snažila zabrániť súdne aj silou. Do Katalánska poslala tisíce policajtov, ktorí zabavovali volebné lístky a volebné urny a v deň referenda bránili ľuďom vo vstupe do volebných miestností. Niekoľko stoviek ľudí bolo vtedy zranených, väčšina z nich ľahko.

Cuixart a Sánchez sú vo väzbe kvôli tomu, že v polovici septembra zvolali do Barcelony demonštráciu na protest proti zásahu španielskej vlády na katalánskych úradoch. Zásah súvisel s prípravou referenda.