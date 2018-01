Zeman sa nespráva štátnicky, kritizuje Drahoš: Jeho pevným postojom je, že mení postoje

Českej televízii to povedal Zemanov súper vo voľbách Jiří Drahoš. Hlava štátu podľa Drahoša berie namiesto prospechu Českej republiky do úvahy svoj vlastný prospech, čo by ako štátnik robiť nemal.

Zeman povedal, že ak nebude opäť zvolený za prezidenta, nebude chcieť po premiérovi v demisii Andrejovi Babišovi (ANO) vzhľadom na nedostatok času doložiť podporu väčšiny poslancov, ako avizoval skôr. Babiša by vo februári vymenoval premiérom.

Drahoš ČT povedal, že ho takéto rozhodnutie nezaskočilo, pretože jediným Zemanovým pevným postojom je to, že mení svoje postoje. „Nejde mu až tak o ČR ako o jeho samotného,“ uviedol Drahoš.

Podmienenie rýchleho vymenovania Babiša tým, že Zeman neuspeje vo voľbách, však Drahoš neočakával. „Že bude reagovať inak, keď nebude zvolený, toto by z môjho pohľadu štátnik robiť nemal. Mal by brať do úvahy prospech štátu. Ale u Miloša Zemana ma to príliš neprekvapuje,“ konštatoval niekdajší predseda Akadémie vied.

Drahoš uviedol, že Česko potrebuje stabilnú vládu. Menšinový kabinet považuje za núdzové riešenie. „Ak sa stanem prezidentom, bude záležať, v akej situácii vláda bude. Miloš Zeman povedal, že menuje premiéra ešte počas februára, takže, ak zvíťazím, môžem sa dostať do situácie, kedy bude menovaný premiér a vláda a v takej situácii prezident nemá príliš veľa možností,“ pripustil.

Podobne ako väčšine parlamentných strán vadí Drahošovi trestne stíhaný politík na čele vlády. Babiša Snemovňa vydala na trestné stíhanie pre prípad farmy Bocianie hniezdo. „Na mieste prezidenta by som predpokladal, že ANO je schopné navrhnúť aj niekoho iného. Aj Andrej Babiš pripustil, že by premiérom nemusel byť on,“ uviedol Drahoš. Ak by na funkcii predsedu vlády Babiš netrval, existuje podľa Drahoša potenciál k dohode o koalícii.