Grécko nevydá späť vojakov, ktorí ušli z Turecka po pokuse o prevrat

Grécko s konečnou platnosťou nevydá osem tureckých vojakov, ktorí zo svojej vlasti utiekli v júli 2016 po pokuse časti tamojšej armády o prevrat. Oznámil to grécky minister spravodlivosti Stavros Kontonis, ktorý je poslednou inštanciou v rozhodovacom procese o vydanie. Predtým grécke súdy, vrátane toho najvyššieho, vydali k tomuto prípadu rovnaké stanovisko.

Skupina vojakov zdôvodnila svoj útek do Grécka obavou o svoje životy. Podľa Ankary patria k pučistom, ktorí sa pokúsili zvrhnúť prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Vojaci obvinenia popierajú. Grécke súdy vlani ich vydanie zamietli, vždy so zdôvodnením, že by vojakom nebol v Turecku zabezpečený spravodlivý súd.

Atény však stále chcú vyjsť v ústrety Turecku aspoň v tom, že by vojaci boli súdení v Grécku. Ankara však vypracovala novú žiadosť o vydanie ôsmich mužov.

Po pokuse časti tureckej armády o štátny prevrat ušli z Turecka stovky ľudí, podľa informácií z vlaňajška len v Grécku požiadalo o azyl skoro 1 000 Turkov. V Nemecku sa vlani občania Turecka zaradili čo do počtu žiadostí o azyl na tretie miesto za Sýrčanov a Iračanov, v októbri nemecké imigračné úrady evidovali 1 059 žiadostí tureckých občanov o azyl, vrátane zhruba ôsmich stoviek tureckých diplomatov, vysokých štátnych úradníkov a členov ich rodín.

Po pokuse o puč rozpútal turecký režim rozsiahle čistky v štátnej správe, štát skonfiškoval aj viacero súkromných podnikov, vrátane vydavateľstiev a novín. O prácu prišlo 160 000 ľudí, vrátane sudcov, policajtov alebo učiteľov, z toho vyše 50 000 ľudí skončilo za mrežami.