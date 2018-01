Úrady v Pekingu pošlú tisíce budov k zemi, o domov prídu slabo platení robotníci

Tento krok tak pripraví o strechu nad hlavou tisícky nízko platených robotníkov, ktorí sa za prácou v hlavnom meste prisťahovali, píše spravodajský portál BBC.

Starosta Pekingu Čchen Ťi-ning vo svojej výročnej správe informoval, že sa mesto „postará o nulový nárast takýchto stavieb“ a že tiež bude pokračovať v rušení obchodíkov, ktoré často fungujú v nelegálnych otvoroch vyrezaných v stenách budov. Podľa úradov je to nelegálna úprava tradičných budov.

Aj napriek tomu, že úrady plány prezentujú ako spôsob vylepšenia mesta, kritici v nej vidia spôsob útočenia na zraniteľnú časť obyvateľstva, ktorá má minimálne práva. Vlani v novembri úrady v Pekingu strhli budovy, ktoré porušovali bezpečnostné nariadenia. O strechu nad hlavou vtedy prišli desaťtisíce robotníkov. Zatiaľ nie je jasné, vysťahovanie koľkých ľudí si ďalšie búranie vyžiada.

Z čínskeho vidieka sa v uplynulých desaťročiach do miest presťahovali milióny pracovníkov. Podľa predpovedí Svetovej banky by do roku 2030 malo žiť v čínskych mestách až 70 percent obyvateľov. V Pekingu sa v uplynulých rokoch snažia znížiť počet obyvateľov, v niektorých častiach o 15 percent, zmiernením tlaku na infraštruktúru.