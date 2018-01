Trump varoval Turecko, aby neriskovalo konflikt s americkými silami v Sýrii

Americký prezident Donald Trump v stredu varoval Turecko pred krokmi, ktoré by riskovali vojenský konflikt medzi americkými a tureckými silami v Sýrii. V telefonickom rozhovore vyzval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby obmedzil operáciu proti kurdskej enkláve Afrín na severe Sýrie a zamedzil civilným obetiam.

Biely dom uviedol, že Trump vyslovil znepokojenie nad stupňujúcim sa násilím a povedal Erdoganovi, že to ohrozuje spoločné americko-turecké ciele v Sýrii.

Trump tiež varoval, že USA sú znepokojené „deštruktívnou a nepravdivou rétorikou zo strany Turecka“, ale nešpecifikoval ju. Povedal Erdoganovi, že USA vyzývajú na užšiu spoluprácu ohľadom „tureckých legitímnych bezpečnostných obáv“ v Sýrii.

Turecký prezident v telefonáte vyzval Spojené štáty, aby prestali zásobovať sýrske kurdské milície zbraňami.

Podľa Erdoganovej kancelárie povedal Trumpovi, že turecká ofenzíva v enkláve Afríne má za cieľ zbaviť ju „teroristických elementov“ a chrániť tureckú národnú bezpečnosť. Erdogan taktiež zdôraznil dôležitosť spolupráce v boji proti terorizmu.

Turecký prezident chce rozšíriť operáciu až za Afrín do mesta Manbídž, čo by priviedlo turecké jednotky a ich sýrskych spojencov bližšie k americkým silám podporujúcich Kurdov v boji proti Islamskému štátu (IS), pripomína AP.

Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) spustili ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severe Sýrie v sobotu 20. januára. Ankara nazvala operáciu Olivová ratolesť a otvorila ňou nový front v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne.

Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti IS. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že za uplynulých päť dní prišlo o život v oblasti Afrínu približne 125 ľudí. Z nich bolo 28 civilistov vrátane ôsmich detí. Kurdské úrady uvádzajú ešte vyšší počet civilných obetí.

Erdogan vyhlásil, že v Afríne bolo neutralizovaných 268 teroristov. Kurdské milície tento počet nepotvrdili a uviedli, že zahynulo iba niekoľko ich bojovníkov, dodáva agentúra DPA.