Stalin v Rusku ešte nesmie umrieť

Možno ho velebiť, možno ho zatracovať, ale vysmievať sa z neho nik nebude! V skratke také posolstvo vyslali ruské úrady tým, ktorí by si chceli strieľať z komunistického diktátora Stalina a jeho pohrobkov.

Nadnes plánovaný začiatok premietania britsko-francúzskej čiernej komédie Stalinova smrť o boji o moc po skone tyrana pred 65 rokmi sa v ruských kinách odkladá na neurčito. Ministerstvo kultúry v poslednej chvíli odobralo filmu režiséra Armanda Iannucciho povolenie na distribúciu v Rusku.

Filmová paródia, ktorá vznikla na základe populárneho komiksu, mala v Británii a Taliansku premiéru už vlani na jeseň. Distribučná spoločnosť Volga ju medzičasom nadabovala a reklamnou kampaňou avizovala jej uvedenie do ruských kín. Začiatkom tohto týždňa ale ministerstvo kultúry usporiadalo projekciu pre svoj poradný zbor a dva dni pred chystanou premiérou filmu zrušilo premietacie povolenie.

„Mnohí ľudia staršej generácie, ale nielen oni, film prijmú ako urážlivý výsmech celej sovietskej minulosti, krajiny, ktorá porazila fašizmus, Sovietskej armády i prostých ľudí – a čo je najhoršie, dokonca obetí stalinizmu,“ zdôvodnil minister kultúry Vladimir Medinskij prísne rozhodnutie rezortu, ktorý film poslal na ďalšiu právnu expertízu. Rozhodnutie úradov privítali viacerí politici, ktorí upozorňovali na nevhodnosť jeho premietania v čase, keď sa krajina chystá na februárové oslavy 75. výročia víťazstva v bitke o Stalingrad i na marcové prezidentské voľby. „Tento film je provokáciou a pokusom presvedčiť nás, že naša krajina je príšerná, naši ľudia sú hlupáci a naši vládcovia blázni,“ reagovala podpredsedníčka kultúrneho výboru dolnej komory ruského parlamentu Elena Drapeková, ktorá požiadala generálnu prokuratúru, aby preverila, či film neobsahuje prvky extrémizmu.

Režisér Iannucci kategoricky odmietol obvinenia, že by zámerne znevažoval Sovietsky zväz a Rusko. „Všetci Rusi, ktorým sme stihli film premietnuť vrátane novinárov hovorili, že sa im páčil a že si ho vysoko cenia. Zhodli sa na dvoch veciach, že je to smiešne, ale pravdivé,“ povedal pre BBC.

Ruský umelecký kritik Artemij Troickij pripomenul, že Stalinova smrť nie je historický film, ale paródia, kde sa tvorcovia nemusia presne pridŕžať reálií, lebo ducha doby sa pokúšajú vystihnúť pomocou umeleckej nadsádzky. „Tento film možno prirovnať k Diktátorovi Charlieho Chaplina. Je to tiež komédia o totalitárnej diktatúre,“ citovalo ho BBC. Šéfredaktor rádia Echo Moskvy Alexej Venediktov na to na sociálnej sieti nadviazal uštipačnou poznámkou: „Myslím si, že na Charlieho Chaplina by v dnešnom Rusku uvalili domáce väzenie.“

Hlavný poradca Kremľa pre otázky ľudských práv Michail Fedotov ministerstvo kultúry upozornil, že sa dopúšťa cenzúry, ktorú ústava zakazuje. Minister Medinskij to však odmietol. „U nás nie je cenzúra. Nebojíme sa kritických a nepríjemných hodnotení našich dejín,“ citovala ho agentúra TASS. „Existuje však morálna hranica medzi kritickou analýzou histórie a výsmechom,“ dodal.

Šéfredaktorka časopisu Novoje literaturnoje obozrenie Irina Prochorovová považuje strach ruských úradov z humoru a irónie za príznačný. „V súčasnosti Stalina môžete zobrazovať, ako len chcete: ako krvilačného, démonicky tajomného či dokonca satanského, len nie ako komickú postavu,“ napísala na svojom blogu.