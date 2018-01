Erdogan si strelil do vlastnej nohy

„Ofenzívu rozšírime na východ až po mesto Manbídž,“ zopakoval hrozbu novodobý turecký sultán. Podľa odborníka na Blízky a Stredný východ Jevgenija Satanovského Erdogan „upadol do nekontrolovateľného šialenstva“. V tejto súvislosti ironicky konštatoval, že Donald Trump a Recep Erdogan by si za operáciu v provincii Afrín zaslúžili ruský Rad priateľstva.

„Už pred dvomi týždňami som totiž čítal analýzu odborníkov z Ústavu Blízkeho východu, ktorý vediem. Podľa nich optimálnym variantom vyhovujúcim aj ruským záujmom v rámci stabilizácie situácie v Sýrii by bol nečakaný vpád Erdogana. Ako Don Quijote s oštepom útočiaci na mlyn, na kurdskú enklávu, v ktorej žije 1,5 milióna ľudí. A vysvetliť to je možné iba jeho legendárnym neovládateľným impulzívnym charakterom, pretože sa nestáva často, aby si ľudia strelili do vlastnej nohy. A Erdogan to urobil,“ vysvetľoval v televízii politológ Satanovskij.

Kurdi stále kontrolujú Afrín

Navyše podľa informácií doteraz nepotvrdených z nezávislých zdrojov vpád tureckej armády do sýrskeho pohraničia, ktoré chce Ankara premeniť na tzv. nárazníkové bezpečnostné pásmo široké 30 kilometrov, neprebieha celkom podľa plánu tureckých generálov. Aspoň podľa predstaviteľov kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré vraj stále kontrolujú mesto Afrín. Rovnaký zdroj tvrdí, že Kurdi nielenže odrazili útok Turkov, ale pokračuje aj všeobecná mobilizácia a presun kurdských ozbrojencov z oblastí kontrolovaných Kurdmi k miestu tureckého vpádu.

„Pozdĺž línie dotyku znepriatelených strán pokračujú ostré boje. Tureckú kanonádu je počuť do vzdialenosti niekoľkých kilometrov od mesta Afrín,“ informoval z miesta bojov spravodajca panarabskej televízie Al Džazíra. Mesto je podľa neho stále pod kontrolou Kurdov zo sýrskej strany Demokratického zväzu (PYD), ktorú Ankara považuje za teroristickú pre jej prepojenie s tureckou Stranou kurdských pracujúcich (PKK).

„Napriek tvrdeniam tureckých médií o úspešnom napredovaní armády Afrín stále kontrolujeme,“ cituje kurdská tlačová agentúra Firat News Agency zo stanoviska Sýrskych demokratických síl (SDF), ozbrojeného krídla PYD.

Zbrane a podpora z USA

Situácia je o to pikantnejšia, že Kurdov ako spojencov USA v boji proti teroristom z tzv. Islamského štátu vyzbrojuje a podporuje Washington. Tu kdesi treba hľadať aj odpoveď na otázku, prečo sa nedávne rokovanie BR OSN skončilo iba výzvou adresovanou Ankare, aby bola „zdržanlivá“. Navyše stála predstaviteľka USA Nikki Haleyová sa na rokovaní, ktoré iniciovalo Francúzsko, ani nezúčastnila. Navyše Erdogan obvinil Paríž, že svojou najnovšou aktivitou v OSN „Francúzsko potvrdilo podporu terorizmu“.

V strehu musí byť aj Berlín, pretože ako informovali tamojšie zdroje, medzi asi 50 kusmi tureckej vojenskej ťažkej techniky útočiacej na kurdské postavenia sú tanky vyrobené v Nemecku. A Rusko, spojenec Damasku, zase odmieta obvinenie niektorých kurdských lídrov, že ich Moskva „zradila“. Rovnako dementovala informáciu, podľa ktorej vraj Turci zaútočili vzápätí po tom, čo Rusi stiahli málopočetnú jednotku príslušníkov vojenskej polície z oblasti mesta Afrín a jeho okolia.

„USA, Británia a Francúzsko síce kritizujú Turecko za vpád na sever Sýrie, ale nevyzvali Ankaru na stiahnutie svojich vojakov. Žiadajú iba minimalizovať škody,“ analyzuje britský denník Guardian. Podľa novín vzhľadom na končiaci sa sýrsky konflikt západné krajiny si nemôžu dovoliť stratu diplomatickej podpory Turecka, pretože je mimoriadne potrebná ako protiváha mierovej dohode, ktorú presadzuje Rusko.