Katar má záujem o ruský systém protivzdušnej obrany S-400 Triumf

Katar má záujem kúpiť od Ruska raketový systém protivzdušnej obrany S-400 Triumf, rokovania sú v pokročilom štádiu, uviedol vo štvrtok pre agentúru TASS katarský veľvyslanec v Moskve Fahd Attíja.

Diplomat pripomenul, že počas návštevy ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v Katare vlani v októbri podpísali obe krajiny dohodu o vojensko-technickej spolupráci.

„Vydláždilo to cestu spolupráci medzi Ruskom a Katarom v oblasti obrany, predaja vojenskej techniky, výcviku dôstojníkov a vojakov, údržby a, samozrejme, spravodajskej súčinnosti,“ povedal katarský veľvyslanec. Dodal, že Katar bude mať čoskoro v Rusku svojho vojenského pridelenca a vice versa.

S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany – v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.