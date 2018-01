Ako stret pokojného Drahoša s populistickým Zemanom vnímajú české voľby v Nemecku

Víťazstvo Drahoša v piatkovom a sobotňajšom zápolení, ktoré je do značnej miery referendom o súčasnej hlave štátu, by podľa médií a odborníkov mohlo viesť k zlepšeniu vzťahov Česka s Nemeckom a krajinami na západe Európskej únie.

Väčšina nemeckých médií hľadí na súčasného českého prezidenta výrazne kriticky. Denník Tagesspiegel o Zemanovi písal ako o hulvátovi a neľútostnom egomaniakovi, ktorého cieľom je moc, noviny Süddeutsche Zeitung zas konštatovali, že Česko rozdeľuje svojim populizmom a provokáciami.

Na tie poukázal tiež server magazínu Der Spiegel, ktorý pripomenul niektoré Zemanove kontroverzné výroky na adresu novinárov, abstinentov alebo moslimov. „Keď chce český prezident Miloš Zeman vtipkovať, je to často mimo – potom pôsobí, ako by sa už neovládal. Ale mnohé z toho, čo tento sedemdesiattriročný politik hovorí, je vedomá hra s nenávisťou alebo zámerná provokácia,“ myslí si Der Spiegel.

Nemecké médiá si všímajú aj Zemanov úzky vzťah s premiérom Andrejom Babišom, zhoršenie zdravotného stavu súčasného prezidenta a nezabúdajú ani na jeho názory na migráciu alebo jeho orientáciu na Rusko a Čínu. „Jeho (Putinovu) blízkosť každopádne Zeman nápadne vyhľadáva, čo je pozoruhodné, pretože prílišná blízkosť k Moskve má v Česku stále príchuť kolaborácie. Ale Zemanovi to neškodí,“ napísal Tagesspiegel. „Ak bude ten sedemdesiattriročný (politík) skutočne zvolený, mohlo by to ďalej zaťažiť vzťahy Česka k EÚ – a potešiť ruského prezidenta Vladimira Putina,“ uviedol server Huffington Post.

S Drahošom by sa Česko mohlo odlíšiť od ďalších krajín

Výrazne menej priestoru venujú nemecké médiá vyzývateľovi súčasnej hlavy štátu – Jiřímu Drahošovi. Charakterizujú ho ako pokojného, ​​niekedy až nudného, ​​ale napriek tomu presvedčivého kandidáta, ktorý je do značnej miery Zemanovým protipólom. Odmieta podľa nich populizmus, záleží mu na faktoch a vystupuje jasne proeurópsky.

„Drahoš nenecháva nikoho na pochybách, že Česko patrí k Európe, k EÚ a k NATO. Neustále návštevy v Moskve alebo v Pekingu by sa s ním – na rozdiel od Zemana – nekonali,“ je presvedčený denník Sächsische Zeitung. Drahoš by podľa neho tiež mohol pôsobiť ako upokojujúci prvok v rámci višegrádskej štvorky, teda skupiny krajín, do ktorej okrem Česka patrí ešte Slovensko, Poľsko a Maďarsko.

„S Drahošom by Česká republika mohla mať novú šancu trochu sa odlíšiť od ďalších krajín Vyšehradskej štvorky,“ myslí si tiež Kai-Olaf Lang z Nadácie pre vedu a politiku (SWP). Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko sú teraz v Nemecku často vnímané ako jeden blok, v ktorom nezriedka populistickí politici blokujú spoločný európsky postup. Týka sa to najmä otázky migrácie.

„Myslím, že Drahoš je pre rad ľudí v Európskej únii a pre ďalších partnerov Českej republiky nositeľom nádeje,“ povedal Lang. Zemanov vyzývateľ by podľa neho mohol pôsobiť konštruktívnejšie a predvídateľnejšie. Podobne to vidí aj denník Süddeutsche Zeitung. „Nielen Čechom možno priať, aby Miloš Zeman čoskoro odovzdal kľúče od pražského sídla prezidenta. Bol by to dobrý deň – pre Česko aj pre Európu,“ uviedol.