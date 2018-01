Berlusconi: Novým talianskym premiérom by sa mohol stať Antonio Tajani

"Výborným" kandidátom na nového talianskeho premiéra by bol súčasný šéf Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Uviedol to vo štvrtok bývalý predseda vlády Silvio Berlusconi, ktorý do marcových parlamentných volieb vedie favorizovanú koalíciu pravicovo-centristických strán. Informovala o tom agentúra Reuters.