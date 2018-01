Nemecká prokuratúra žiada pre troch členov IS zo Sýrie niekoľkoročné tresty

Nemecká Spolková prokuratúra žiada pre tri osoby obžalované z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS) v procese v Hamburgu niekoľkoročné tresty väzenia.

Mužov zadržali v septembri 2016, odkedy sú vo vyšetrovacej väzbe, v rôznych ubytovniach pre utečencov na území Nemecka a prokuratúra ich podozrieva, že do krajiny ich vyslali džihádisti z IS.

Podľa poznatkov vyšetrovateľov sa do Turecka dostali 11. novembra 2015 vďaka IS za pomoci prevádzača a falošných cestovných pasov. Odtiaľ pokračovali tzv. balkánskou trasou ďalej do Nemecka. Opäť sa stretli v záchytnom zariadení v Boostedte v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, kde prisahali vernosť IS.

Prokuratúra žiada pre 27-ročného Sýrčana osem, pre jeho 19-ročného krajana 4,5 a pre o rok staršieho Sýrčana štyri roky a tri mesiace väzenia.