Švajčiarsku múmiu identifikovali ako predka Borisa Johnsona

Telo očividne bohatej ženy našli pred desaťročiami počas renovácie kostola Barfüsserkirche v Bazileji. Nenašiel sa však žiadny náhrobný kameň a jej totožnosť bola záhadou.

Bazilejské Prírodovedné múzeum oznámilo, že jeho odborníci riadili výskum medzinárodného tímu, ktorý ju identifikoval. Závery majú predstaviť vo štvrtok vo švajčiarskej televízii.

Podľa britskej spravodajskej stanice BBC vzorka DNA odobratá z prsta na nohe odhalila, že žena sa volala Anna Catharina Bischoffová, bola členkou poprednej bazilejskej rodiny a zomrela v roku 1787.

Jej dcéra sa vydala za Christiana Huberta Barona Pfeffela von Kriegelstein, predka britského ministra zahraničných vecí Alexandra Borisa de Pfeffel Johnsona.

A syphilis-ridden mummy in Switzerland is a distant ancestor of Boris Johnson https://t.co/vqYlmOpZQV pic.twitter.com/ib­zTZSJbyq