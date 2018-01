Zeman verzus Drahoš: Posledná debata pred prezidentskými voľbami

20:55 Ako by mala vyzerať Európa o desať rokov? Miloš Zeman sa označil za eurofederalistu.

„Ja nie som federalista. Bol by som rád, aby čo najskôr bola ČR sebavedomím a dôstojným partnerským štátom EÚ,“ povedal Drahoš.

20:52 Ktorý európsky politik je pre vás inšpiráciou? Pre Drahoša slovenský prezident Andrej Kiska a pre Zemana nemecký politik Joachim Gauck.

20:48 Začína sa druhá časť debaty. Otázky kandidátom budú klásť verejní činitelia a verejnosť.

20:45 Jiří Drahoš uviedol, že sa chýb začiatočníka v politike nebojí. Moderátorka Witowská sa Zemana opýtala, prečo neplní svoje sľuby. Pripomenula mu prepustenie Jiřího Kajínka.

20:41 „Prečo hovoríte na verejnosti neslušne,“ pýta sa moderátorka. „Je to moja chyba a ospravedlnil som sa niekoľkokrát. Raz to bol preklad. Nie je to však tak, že by som hovoril sprosto stále,“ povedal Zeman.

20:40 Ako je to so zdravotným stavom kandidátov? Podľa Zemana kým ho nebude bolieť nič iné, ako nohy, nie je dôvod tieto informácie zverejňovať.

20:37 Kandidáti na prezidenta majú vybrať jedno klamstvo z predvolebného boja. „Čítal som toľko informácií o tom, že mi bola amputovaná pravá noha, o tom, že mám rakovinu, o tom, že keď žmurkám pravým okom, svedčí to o neurologickej poruche…,“ reagoval Zeman.

Podľa Drahoša to bolo tvrdenie, že bol agentom ŠtB.

20:30 Je Krym ruský alebo ukrajinský? Odpovede neprekvapili.

Podľa Zemana bol Krym Ruskom anektovaný neoprávnene. „Bolo to porušenie medzinárodných dohôd. To, že bol vo svojej dobe ruský a že bol Nikitom Chruščovom darovaný Ukrajine, je druhá vec,“ dodal.

„Rusko okupuje Krym,“ povedal Drahoš.

20:29 Kam bude smerovať Česko po voľbách?

Podľa Drahoša je Rusko pre ČR bezpečnostným rizikom. Dodal, že Slovákom by sa ospravedlnil za výrok Miloša Zemana na adresu Alexandra Dubčeka.

Zeman to odmieta. To, že je Česko súčasťou NATO a EÚ je podľa neho zárukou, že nepredstavuje bezpečnostné riziko.

20:26 Otázka financovania kampane: Miloš Zeman vytiahol zoznam darcov spolku Priatelia Miloša Zemana a chcel ho odovzdať Drahošovi. Doposiaľ zoznam tajil. Zároveň odmietol, že by tam boli peniaze zo zahraničia.

Drahoš dodal, že všetkých darcov má uvedených na transparentnom úč­te.

20:17 Hovorí sa o sponzoringu a darcoch. Jiří Drahoš má v tíme manažéra Jakuba Kleindiensta, ktorý figuroval vo vedení firmy zapletenej do kauzy bývalého hajtmana Davida Ratha. Slová o tom, že by mal byť svojim sponzorom zaviazaný, odmietol.

Miloš Zeman na otázku o ďalšej spolupráci s Vratislavom Mlynářom a Martinom Nejedlým neodpovedal. Najprv sa chce poradiť s nimi. Martin Nejedlý má kontakty na Rusko.

20:14 Je v ČR možná objednávka trestného stíhania? „Teoreticky to určite možné je, ak tá skupina má významný finančný alebo mocenský vplyv,“ povedal Zeman.

„Som presvedčený, že nie,“ reagoval Drahoš.

20:07 Hovorí sa o Andrejovi Babišovi. Miloš Zeman zopakoval, že víťaz parlamentných volieb má zostavovať vládu. „Dám Andrejovi Babišovi možnosť na druhý pokus. Ak vyhrám, dám mu viac času a budem vyžadovať podporu 101 hlasov,“ dodal Zeman.

Jiří Drahoš dodal, že podľa dostupných informácií má pochybnosti o tom, že by Babiš v kauze Čapí hnízdo bol nevinný. Zeman dodal, že verí, že Babiš nepodvádzal.

20:05 Miloš Zeman: „Pevne verím, že kým nebudem stáť na prahu smrti, budem mať ešte niektoré dôležité okamihy v živote a som rád, že sa nekončí touto diskusiou.“

20:04 Drahoš označil tieto prezidentské voľby za najdôležitejší okamih svojho života.

20:02 Prvá otázka moderátorky: Prečo by mali ísť ľudia voliť?

Podľa Zemana najmä preto, lebo až 40 percent občanov voliť nechodí.

Jiří Drahoš: „Miloš Zeman je pre mňa reprezentant minulej politickej éry, doby prepojenia krstných otcov, mafie.“

20:00 Začína sa posledný televízny duel Miloša Zemana a Jiřího Drahoša. Z pražského Rudolfina moderuje Světlana Witowská. Obaja kandidáti si do publika mohli pozvať 30 priaznivcov. Česká televízia zároveň upozornila oboch kandidátov, aby ich podporovatelia prišli vhodne oblečení a nenosili so sebou žiadne transparenty.

O čom sa bude hovoriť

Debata bude rozdelená do troch častí. V prvej časti stanovila témy Česká televízia. Druhú časť určia voliči a v tretej časti dostanú kandidáti možnosť klásť si otázky navzájom. Samotné otázky Zeman ani Drahoš nepoznajú, vedia iba o jednotlivých okruhoch.

Šance kandidátov

Komentátori a politológovia tvrdia, že šance oboch kandidátov sú vyrovnané. Bookmakeri stávkových kancelárií v Česku sa však v posledných dňoch prikláňajú k tomu, že svoj post obháji Miloš Zeman. Kurzy na jeho víťazstvo sa pohybujú v rozmedzí 1,55:1 až 1,7:1, zatiaľ čo Drahoš si pohoršil na 2,3:1 až 2,45:1. Zeman podľa bookmakerov vyhrá v ôsmich krajoch, Drahoš v šiestich. Celkový objem stávok už je v porovnaní s voľbami v roku 2013 viac ako štvornásobný.

Česi prestávkovali už vyše 185 miliónov korún

Česi na druhé kolo prezidentských volieb doposiaľ stavili 35,2 milióna českých korún (zhruba 1,39 milióna eur) v spoločnosti Tipsport a 30 miliónov korún (zhruba 1,18 milióna eur) v tipovacej kancelárii Fortuna. Pre spravodajský portál Novinky.cz to vo štvrtok potvrdili hovorcovia oboch kancelárií.

V oboch kolách prezidentských volieb stavili českí občania v oboch tipovacích spoločnostiach zatiaľ dovedna viac než 185 miliónov korún (7,2 milióna eur). Očakáva sa však, že dané číslo ešte do soboty výrazne narastie. Kurzy nateraz favorizujú Zemana, zhodnotili Novinky.

1,5 milióna na Drahoša

Spoločnosť Tipsport doposiaľ eviduje najvyššiu stávku na Zemanovho protikandidáta Jiřího Drahoša. Podľa hovorcu Tipsportu Jiřího Hadravu je to 645 000 korún. Dodal, že ten istý klient stavil na Drahoša tri tikety v celkovej hodnote 1,5 milióna korún (59 000 eur).

Podľa bookmakrov je v súčasnosti favoritom Zeman. Môže to byť aj tým, že v poslednom týždni pred voľbami tipujúci častejšie stavia na víťazstvo súčasnej hlavy štátu. Svoje podľa nich zohral aj utorňajší televízny duel vysielaný v českej televízii Prima.

Pred piatimi rokmi, keď českí voliči hlasovali za prezidenta prvýkrát, prijal Tipsport stávky v celkovom objeme 22 miliónov korún.