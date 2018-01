Zeman obhajuje v druhom kole prezidentský úrad - profil kandidáta

Narodil sa 28. septembra 1944 v stredočeskom Kolíne. V roku 1969 ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a ako pedagóg tam pracoval do roku 1970. V roku 1968 vstúpil do Komunistickej strany Československa (KSČ). Za jeho štúdiu porovnávajúcu komunizmus a fašizmus ho v roku 1970 zo strany vylúčili.

V období rokov 1971–1984 pracoval v telovýchovných podnikoch Noctua, Technosport a Sportpropag. Pracovníkom Výskumného ústavu ekonomiky bol v rokoch 1985–1989 a Prognostického ústavu Československej akadémie vied v období 1990–1992.

Poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR za Občianske fórum bol Miloš Zeman od 30. januára 1990 do 6. júna 1992. Členom predsedníctva FZ ČSFR bol od februára 1990 do mája 1991 a predsedníctva Snemovne národov ČSFR od júna 1990 do mája 1991. Vykonával tiež funkciu predsedu Výboru pre plán a rozpočet SN ČSFR. Od februára 1991 do februára 1992 bol podpredsedom Československej asociácie Rímskeho klubu.

Členom Československej strany sociálnodemokra­tickej (ČSSD) sa stal v roku 1992. Po premenovaní ČSSD na Českú stranu sociálnodemokra­tickú (s tou istou skratkou) sa 28. februára 1993 stal jej predsedom. V marci 1993 inicioval vytvorenie predvolebného zoskupenia Realistický blok. Od júna 1996 bol predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Predsedom vlády ČR bol v období od 17. júla 1998 do 15. júla 2002, keď ho na tomto poste vystriedal Vladimír Špidla (ČSSD).

Miloš Zeman v roku 2002 odmietol opätovnú kandidatúru na predsedu vlády. Vo voľbách v roku 2003 kandidoval na funkciu prezidenta, nebol však zvolený.

Odvtedy žil ako dôchodca na Vysočine. V roku 2007 pre nesúhlas s politikou ČSSD vystúpil zo strany. V roku 2009 založil Stranu práv občanov a v marci 2010 ho zvolili za jej predsedu. Strana kandidovala v českých parlamentných voľbách v máji 2010, ale do parlamentu sa nedostala. Zeman zložil funkciu; neskôr ho zvolili za jej čestného predsedu.

Dňa 26. júna 2012 oficiálne ohlásil svoju kandidatúru na funkciu hlavy štátu. Zvíťazil v historicky prvej priamej voľbe prezidenta ČR, keď v druhom kole 25. a 26. januára 2013 získal takmer 2,72 milióna hlasov voličov. Dňa 8. marca 2013 zložil Miloš Zeman na Pražskom hrade prezidentský sľub.