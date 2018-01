Francúzske rieky ďalej stúpajú, v Paríži evakuovali už 400 ľudí

Informovala o tom vo štvrtok večer francúzska polícia. Stav Seiny dosiahol vo štvrtok večer pod mostom Austerlitz vo východnej časti mesta už 5,53 metra, rieka by mala stúpať minimálne do soboty, kedy by mala dosiahnuť 6,1 metra.

Pri veľkých záplavách v roku 1910 dosiahla Seina na tomto mieste stav 8,62 metra. Zvýšenými hladinami riek nie je ohrozená len francúzska metropola a jej okolie, ale aj regióny na severe a východe Francúzska. Dôvodom je podľa francúzskych meteorológov vysoko nadpriemerný úhrn zrážok, ktorý je napríklad v Paríži dvakrát vyšší ako po minulé roky.

Pre vysoký stav vody v riekach a riziko záplav platí v 23 departementoch Francúzska druhý – oranžový – stupeň povodňovej pohotovosti.