V Česku sa začne finále prezidentského súboja

Hlasovacie lístky s ich menami dostanú vo volebných miestnostiach.

Hlasovať sa bude do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisári potom začnú hlasy v každom z 14 866 okrskov sčítavať. Výsledky, ktoré bude priebežne zverejňovať Český štatistický úrad na volebnom webe, by podľa jeho očakávania mali byť známe do sobotňajšieho neskorého popoludnia.

Za Zemana v prvom kole volieb pred dvoma týždňami hlasovali zhruba dva milióny ľudí, Drahoš získal približne 1,4 milióna hlasov. Podporu v druhom kole mu však vyjadrili štyria ďalší kandidáti v poradí, ktorých volilo dohromady 1,7 milióna ľudí.

Prvé kolo prezidentských volieb skomplikoval incident, keď v piatok pred dvoma týždňami krátko po 15.00 hodine prišiel svoj hlas odovzdať do volebnej miestnosti v pražských Lužinách aj súčasný prezident Miloš Zeman. Vtedy sa mu polonahá aktivistka z ukrajinského feministického hnutia Femen pokúsila zabrániť v hlasovaní.

Aktivistka bola zamiešaná v skupine novinárov. Keď do volebnej miestnosti vstúpil Zeman, vyzliekla si košeľu, rozbehla sa smerom k prezidentovi a kričala naňho. Ženu ochranka spacifikovala a hlavu štátu vyviedla z miestnosti. Aktivistka mala na hrudi nápis Zeman – Putin's slut (Zeman – Putinova fľandra).

Zeman sa po niekoľkých minútach do volebnej miestnosti vrátil a odovzdal svoj hlas. Na margo incidentu podotkol, že je „poctený“, pretože ho napadla aktivistka, ktorá v minulosti podľa neho zaútočila aj na pápeža.

Voliť prezidenta môže približne 8,4 milióna voličov. V prvom kole toto právo využili tri pätiny z nich. Vo finále by ich mohlo byť podľa odhadov zhruba rovnako, tak ako pri prvej voľbe pred piatimi rokmi.