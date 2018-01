NYT: Prezident Trump chcel prepustiť vyšetrovateľa Muellera

Na poslednú chvíľu si to včak rozmyslel potom, čo odchodom pohrozil aj právny poradca Bieleho domu Don McGahn. Informuje o tom denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na dobre informované zdroje.

Trump sa vlani v lete chystal prepustiť Muellera, ktorý bol poverený vedením osobitného vyšetrovania možného ruského ovplyvňovanie predvlaňajšej prezidentskej predvolebnej kampane, „kvôli rôznym konfliktom záujmov“. Od svojho zámeru ale ustúpil na poslednú chvíľu po tom, čo právny poradca Bieleho domu McGahn pohrozil svojím odstúpením.

Trump tvrdil, že Mueller nemôže byť nestranný napríklad pre spor o dlh voči jeho golfovému klubu vo virginskom Sterlingu. Okrem toho sa prezident domnieval, že je Mueller v konflikte záujmov, pretože pracoval pre rovnakú advokátsku kanceláriu, ktorá zastupovala Trumpovho zaťa a poradcu Jareda Kushnera.

Muellerovo vyšetrovanie sa opiera o obvinenia amerických tajných služieb voči Rusku, že okrem iného hackerskými útokmi zasahovalo do americkej predvolebnej kampane s cieľom pomôcť Trumpovi a uškodiť jeho vyzývateľke v súperení o Biely dom Hillary Clintonovej. Bývalý šéf Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Mueller sa konkrétne zameriava na otázku, či prípadne existovali nelegálne dohody medzi Trumpovým volebným tímom a Moskvou. Trump vyšetrovanie opakovane označil za hon na čarodejnice.