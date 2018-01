Trump chcel z múzea obraz van Gogha, kurátorka mu ponúkla namiesto neho zlatý záchod

Guggenheimovo múzeu v New Yorku vlani odmietlo zapožičať americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi do Bieleho domu obraz Vincenta van Gogha. Kurátorka ponúkla manželom Trumpovým zapožičanie 18-karátového zlatého WC. Napísal to denník The Washington Post. Hovorca múzea ani Bieleho domu správu nekomentovali.