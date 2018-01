Zakladateľ serveru WikiLeaks Assange požiada londýnsky súd o zrušenie zatykača

Od toho obdobia sa programátor Assange, narodený v Austrálii, ukrýva v britskej metropole na veľvyslanectve Ekvádoru. Pokiaľ s žiadosťou uspeje, mohol by potom dostať možnosť ambasádu opustiť, uviedla agentúra Reuters. „Usiluje sa o to, aby bol zatykač zrušený, lebo Švédi potvrdili, že extradičná žiadosť už nie je platná,“ povedal hovorca britskej prokuratúry Crown Prosecution Service.

Švédsko o vydanie Assangea žiadalo kvôli obvineniam zo znásilnenia, ktorého sa údajne dopustil v roku 2010. Assange sa pred vydávacím konaním uchýlil na ekvádorskú ambasádu v obave, že by ho Švédsko vydalo do USA, kde mu hrozí stíhanie kvôli zverejneniu tajných dokumentov, napríklad o vojne v Iraku či Afganistane. Švédska prokuratúra ale vlani v máji zastavila predbežné vyšetrovanie údajného sexuálneho násilia, a podľa Assangea by tak mali stíhanie zastaviť aj Briti.

Na otázku agentúry Reuters, či by úspech so žiadosťou pre Assangea nakoniec znamenal slobodu, odpovedal hovorca britskej prokuratúry: „Hypoteticky áno, tak by znela naša interpretácia“.

Pobyt zakladateľa WikiLeaks na ekvádorskej ambasáde sa už pretiahol na viac ako päť a pol roka a britské médiá tento týždeň na základe posledných pozorovaní lekárov uviedli, že jeho súčasná životná situácia má „nebezpečný“ vplyv na jeho zdravie. Prezident Ekvádoru Lenín Moreno navyše vyhlásil, že Assange spôsobuje jeho vláde „viacero ťažkostí“.

Assange by sa do Ekvádoru, ktorý mu udelil azyl a v decembri tiež občianstvo, rád presťahoval. Ekvádorská vláda ale na začiatku roka uviedla, že ambasádu neopustí, kým nebude mať zaručený bezpečný odchod.