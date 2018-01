Únia potrebuje obnovu, pôvodné ciele nesplnila, vyzýva Orbán

Európsku úniu treba znovu naprojektovať, pretože pôvodné ciele európskeho projektu sa nesplnili. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán to povedal v piatok v Budapešti na verejnej panelovej diskusii premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

Spolu s českým premiérom v demisii Andrejom Babišom, predsedom vlády Poľska Mateuszom Morawieckým a slovenským premiérom Robertom Ficom po rokovaniach verejne diskutovali o otázkach budúcnosti EÚ. Zhodli sa, že vyšehradské zoskupenie je veľkým prínosom pre Úniu z hľadiska ekonomiky i kultúry.

Orbán podčiarkol, že krajiny V4 sú proerópskymi krajinami, pričom ich cieľom je silnejšia Európa – nie akési Spojené štáty európske, ale Európa slobodných národov. V novom európskom projekte podľa jeho slov musí byť odsek, ktorý by poukazoval na budovanie spoločnosti založenej na práci. „Európa sa musí dostať opäť na svetovú špičku v technológiách, potrebuje vlastné obranné sily,“ dodal.

Predsedovia vlád zdôraznili, že krajiny vyšehradského zoskupenia sú najrýchlejšie sa rozvíjajúcim regiónom Európy.

Podľa slov Fica sú krajiny V4 úspešné. Odmietol kritiku za to, že vyšehradské krajiny majú občas iné názory, napríklad v otázke povinných prisťahovaleckých kvót. „Krajiny V4 budú stále bojovať za Európu – od rána do večera. Avšak očakávame, aby si Európa vypočula aj nás,“ povedal.

Väčší vplyv krajín

Ficove slová podporil aj Babiš, podľa ktorého názory členských krajín treba vziať do úvahy a treba im zabezpečiť väčší vplyv v európskom rozhodovaní.

„Európsku komisiu a Brusel treba odpolitizovať, najdôležitejšie slová by mali mať členské štáty,“ zdôraznil český premiér, ktorý označil za najdôležitejšie európske záležitosti bezpečnosť, migráciu a slobodný trh. Zoskupenie V4 netreba rozširovať, v jednotlivých záležitostiach si ale musí štvorka hľadať spojencov, dodal Babiš.

Východná agresia

Predseda poľskej vlády vykresli svoju víziu Európy, ktorá by podľa jeho názoru mala byť hospodársky i vojensky silná a mali by ju tvoriť suverénne štáty, ktoré rozhodujú na národnej úrovni. O spoločnej vojenskej sile Morawiecki povedal, že by bola potrebná nielen pre hrozbu „východnej agresie“, ale aj pre terorizmus a migračnú krízu.

Premiéri hovorili aj o dôležitosti vytvorenia základov silnej stredoeurópskej ekonomiky, dobudovania severojužného prepojenia, ale aj o význame integrácie krajín západného Balkánu.

Babiš: Maďarsko ukázalo príklad

Maďarsko v otázke migrácie už ukázalo príklad a vyriešilo ju v rámcoch zákona, avšak mnohí ho za to kritizovali. Povedal to v Budapešti český premiér v demisii Andrej Babiš, ktorý po summite premiérov krajín V4 rokoval dvojstranne s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom.

Podľa agentúry MTI Babiš zdôraznil, že postoj krajín vyšehradského zoskupenia je v otázke budúcnosti Európy podobný, pričom z tohto pohľadu je záležitosť migrácie kľúčová. „Kvóty rozdeľujú Európu a nie sú účinné,“ dodal český premiér.

Spoluprácu Česka a Maďarska označil Babiš za veľmi dobrú.

Orbán poďakoval českému hosťovi za to, že „uprostred migračnej krízy“ Praha poslala na pomoc ozbrojené sily na maďarsko-srbské hranice.

O Babišovi maďarský premiér povedal, že prináša nové farby a nové možnosti do spolupráce vyšehradských krajín. „Európska a v rámci nej stredoeurópska politika potrebuje novú motiváciu a nové pohľady, a tak trocha sa musí vrátiť na pôdu zdravého rozumu,“ konštatoval Orbán.