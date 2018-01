Sledujeme online: Deň D pre Čechov. Bude prezidentom Zeman alebo Drahoš?

Česi dokončia voľbu hlavy štátu. Výsledky by mohli poznať neskoro popoludní. Voliči sa rozhodujú, či bude ďalších päť rokov hlavou štátu Miloš Zeman, alebo či sa prezidentom stane bývalý predseda Akadémie vied Jiří Drahoš.

Volebné miestnosti sa po nočnej prestávke otvorili o 08:00. Hlasovať budú môcť tí, ktorí si v piatok k volebným urnám cestu nenašli.

Šancu budú mať do 14:00. Potom volebný komisári začnú hlasy sčítavať a zverejňovať na volebnom webe. Konečné výsledky by podľa Českého štatistického úradu mali byť známe do neskorého popoludnia.

Online z 2. kola českých prezidentských volieb prináša ČTK

Ľudia si do volebných miestností musia vziať občiansky preukaz alebo cestovný pas kvôli overeniu totožnosti. Na voličský preukaz nesmú zabudnúť tí, ktorí si ho zariadili kvôli hlasovanie mimo domovskej obce. Hlasovacie lístky s menami oboch finalistov dostanú voliči tak ako v piatok až vo volebnej miestnosti.

Ide v poradí o druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR, v tej historicky prvej pred piatimi rokmi uspel Miloš Zeman. Dvoch jeho predchodcov vo funkcii, Václava Havla a Václava Klausa, zvolili ešte poslanci parlamentu.

Doteraz relatívne pokojný priebeh

Prvý deň druhého kola českých prezidentských volieb 2018 sa skončil, keď sa o 22.00 uzavreli volebné miestnosti na celom území Česka. Väčšie incidenty na území Česka nezaznamenali.

Priebeh volieb zásadne nenarušil fakt, že v Českých Budějoviciach mali voliči niekoľko minút možnosť voliť v rozpore so zákonom i „náhradníka“ terajších volieb Pavla Fischera, či skutočnosť, že podľa informácií jednotlivcov sa ojedinele stalo, že voliči dostali dva lístky s menom Miloša Zemana alebo naopak Jiřího Drahoša.

Hlasovať podľa volebných komisárov v piatok prišla už zhruba polovica voličov. Vyplýva to z informácií ČTK z volebných okrskov. V prvom kole volieb pred dvoma týždňami bola účasť na konci prvého dňa v priemere štyridsaťpercentná.

Prvý deň poznačili protesty hnutia Femen

Proti znovuzvoleniu prezidenta Miloša Zemana opäť protestovalo hnutie Femen. Polonahá aktivistka Olexandra Nemčinovová sa v piatok obnažila najprv omylom pred slovenskou, potom pred českou ambasádou v Kyjeve.

Iná aktivistka Femenu narušila hlasovanie samotného Miloša Zemana počas prvého kola prezidentských volieb, keď vo volebnej miestnosti vbehla priamo pred prezidenta pripravujúceho sa vhodiť do urny svoj hlas. Predtým stála v skupinke novinárov, aby po Zemanovom príchode do volebnej miestnosti zhodila odev na hornej časti tela a rozbehla sa k prezidentovi s nápisom Zeman – Putin's slut (Zeman – Putinova fľandra) na obnaženej hrudi.

Túto ženu, 27-ročnú Ukrajinku Anželinu Diašovú, o dva dni neskôr Obvodný súd pre Prahu 5 odsúdil na trojmesačnú podmienku s ročnou skúšobnou dobou a súčasne rozhodol o jej vyhostení na rok z Českej republiky.