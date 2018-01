Českým prezidentom ostane Miloš Zeman, jeho ochranka údajne napadla novinárov

Víťaz volieb Miloš Zeman sa poďakoval svojej manželke a dcére, svojim voličom a špeciálne poďakoval pražským voličom, ktorí mu odovzdali hlas. „Toto je moje posledné politické víťazstvo a po ňom už nepríde žiadna politická porážka, pretože, ako viete, prezident má ústavou stanovené najviac dve funkčné obdobia a ja rozhodne nebudem iniciovať žiadne zmeny,“ povedal Zeman. Na pódiu so Zemanom okrem jeho dcéry a ženy stáli napríklad spevák Daniel Hůlka, úradujúci šéf ČSSD Milan Chovanec, predseda strany SPD Tomio Okamura, riaditeľ TV Barrandov Jaromír Soukup či šéf pološtátneho energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš.

Podľa prezidenta Miloša Zemana jeho zvolenie znamená, že nebude „vydierať“ predsedu hnutia ANO Andreja Babiša príliš krátkym termínom na vymenovanie jeho vlády.

Jiří Drahoš krátko pred 16.00 uznal prehru v prezidentských voľbách. Poďakoval všetkým, ktorí volili. Pogratuloval víťazovi volieb Zemanovi. „Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prišli k voľbám,“ uviedol Jiří Drahoš. Zablahoželal a uznal prehru. „Nezvíťazili sme, ale neprehrali sme,“ dodal. „Som presvedčený, že táto energia nezmizne, že tu zostane. Že tu zostane tá vlna nadšenia všetkých vás, všetkých, ktorí ma volili,“ podotkol. „Sľubujem, že túto energiu ponesiem ďalej. Neodchádzam z verejného života,“ povedal. Na pódiu potom privítal svoj volebný tím a podporovateľov.

Napadnutí novinári

„Ochranka v štábe Miloša Zemana na záver oslavy fyzicky napadla novinárov, padali aj päste,“ píše český server seznamzpravy.cz a dodáva, že k útoku došlo po tom, čo novinári kamerou snímali muža, ktorý sa potácal pre údajnú chorobu.

Česi na Slovensku volili Drahoša

Na Veľvyslanectve Českej republiky v Bratislave odovzdalo v druhom kole českých prezidentských volieb svoj hlas 748 občanov ČR, pričom jeden lístok bol neplatný. Opätovne zvolený prezident Miloš Zeman dostal v Bratislave 143 hlasov, neúspešný kandidát Jiří Drahoš 604 hlasov.

„Priebeh volieb bol v piatok i v sobotu pokojný a plynulý. V porovnaní s prvým kolom bola volebná účasť výrazne väčšia,“ informoval zástupca českej veľvyslankyne na Slovensku Pavel Sladký. "Drvivá väčšina voličov prišla voliť na voličský preukaz,“ dodal.

Aj v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil v rámci zahraničného volebného okrsku v Bratislave protikandidát Miloša Zemana. Zo 419 odovzdaných platných hlasov v prvom kole získal Drahoš 194. Zemana, ktorý dostal 54 hlasov, vtedy predbehol aj Pavel Fischer so 68 hlasmi.

Čo robili kandidáti tesne pred skončením volieb

Krátko po pol druhej do Top hotelu Praha dorazil prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou. Dobre naladený Zeman pozdravil novinárov, ale na ich otázky neodpovedal. V štábe sa už zišli desiatky novinárov a tiež Zemanovi priaznivci. Mnoho z nich má na krku šál s podobizňou prezidenta, podobne ako to býva u fanúšikov športových klubov.

V Českej republike sa skončilo druhé kolo prezidentských volieb. Na snímke podporovateľ prezidentského kandidáta a úradujúceho českého prezidenta Miloša Zemana v jeho volebnej centrále 27. januára 2018 v Prahe. Autor: TASR, Marko Erd

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš dorazil krátko pred trištvrte na tri do pražského Kongresového centra, kde je jeho volebný štáb. Prišli ho tam podporiť stovky ľudí. Do volebného štábu ho odprevadila jeho manželka Eva a protikandidát z prvého kola Michal Horáček, ktorý ho pred druhým kolom podporil. Akreditáciu si do štábu vybavili takmer tri stovky novinárov. Jiří Drahoš poďakoval všetkým voličom, ktorí šli na voľby. Výsledky volieb zatiaľ nechcel komentovať, čaká na ďalší vývoj sčítania. Drahoš to povedal na krátkej tlačovej konferencii vo svojom štábe.

Kameraman pripravuje volebný štáb prezidentského kandidáta Jiřího Drahoša na tlačovú konferenciu po sčítaní hlasov. Autor: Reuters, STRINGER

2. kolo volieb

Do druhého kola postúpili súčasná hlava štátu Miloš Zeman a vedec Jiří Drahoš. Účasť vo finále prezidentských volieb je rekordná. Hlasovať prišlo viac ako 66% oprávnených voličov. Hoci niekde bola v sobotu účasť nižšia ako v piatok, mnoho volebných komisárov hlásilo väčší záujem o voľby ako v prvom kole pred dvoma týždňami. Podľa zistení ČTK to platí okrem iného pre horské alebo kúpeľné oblasti, kde účasť dvíhajú turisti a návštevníci s voličskými preukazmi.

Išlo o v poradí o druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR, v tej historicky prvej pred piatimi rokmi uspel Miloš Zeman. Dvoch jeho predchodcov vo funkcii, Václava Havla a Václava Klausa, zvolili ešte poslanci parlamentu.

Výsledky prezidentských volieb prerokuje v pondelok Štátna volebná komisia a v utorok 30. januára majú byť vyhlásené v Zbierke zákonov. Od stredy bude možné priebeh aj výsledky spochybniť na Najvyššom správnom súde. Ľudia na to budú mať sedemdňovú lehotu, ktorá sa skončí v utorok 6. februára. Súd musí o všetkých podaných návrhoch rozhodnúť do 15 dní od ich doručenia.