Trump pripustil návrat USA k parížskej klimatickej dohode

Spojené štáty by sa mohli vrátiť k parížskej dohode o klíme, ak by pre nich stanovila výhodnejšie podmienky.

Povedal to americký prezident Donald Trump s dodatkom, že si obľúbil zarytého zástancu dohody, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Vyjadril sa aj o pripravovanej britskej kráľovskej svadbe, na ktorú by podľa špekulácií médií mohli namiesto Trumpa pozvať jeho predchodcu Baracka Obamu. Princovi Harrymu a jeho nastávajúcej poprial veľa šťastia.

„Ak by som sa (k dohode) vrátil? Áno, vrátil. Ako viete, mám rád Emmanuela (Macrona). Veľmi rád by som, ale musela by to byť dohoda dobrá pre Spojené štáty,“ vyhlásil o klimatickom pakte, ktorý USA opúšťajú po jeho rozhodnutí.

Trump, ktorý spochybňuje ľudský vplyv na otepľovanie planéty, dodal, že klíma sa otepľuje aj ochladzuje. Dokreslil to konštatovaním, že ľadovce sa podľa neho topia výrazne pomalšie, než sa čakalo.

„Ľadová pokrývka sa mala roztopiť, už mala byť preč, ale momentálne je rekordná,“ vyhlásil bez doloženia konkrétnych faktov. Merania klimatológov však v posledných rokoch potvrdzujú súvislý ústup ľadovcov.

Trump sa vyjadril aj na adresu chystanej svadby princa Harryho s americkou herečkou Meghan Markle, ktorá v amerických prezidentských voľbách podporovala jeho sokyňu Hillary Clintonovú. Princ a jeho snúbenica sú podľa Trumpa „krásny pár“. „No, beztak dúfam, že budú šťastní,“ odpovedal prezident na pripomienku moderátora Piersa Morgana, že ho Markle označila za politika, ktorý rozdeľuje Američanov.