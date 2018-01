České prezidentské voľby: Otázky a odpovede

České prezidentské voľby vyhral vyhral Miloš Zeman. Čo by ste okrem toho o nich mali vedieť?

Kde uspeli prezidentskí kandidáti?

Okolo hlavného mesta a smerom na sever sa darilo Jiřímu Drahošovi. Vyhral v Prahe, Stredočeskom, Libereckom a Královohradeckom kraji. Naopak, Miloš Zeman zvíťazil v ostatných desiatich krajoch, pričom najvýraznejší úspech dosiahol v Moravskosli­ezskom, kde mal náskok viac ako 151-tisíc hlasov. Pohorel v Prahe, kde jeho súper získal takmer až o 244-tisíc viac voličov. V hlasovaní na českých veľvyslanectvách a konzulátoch dominoval Drahoš.

Ako hodnotí výsledky volieb Zemanov predchodca na Hrade Václav Klaus?

Jednoznačne ho potešili. Klaus pred voľbami zdôrazňoval, že hlavou štátu nemôže byť človek, ktorému chýbajú politické skúsenosti. Zemanovi prišiel gratulovať do jeho volebného štábu. "Tešil som sa, že sa ťa opýtam, koľkými hlasmi som ti prispel,“ žartoval Klaus podľa serveru Novinky. Zeman, ktorý ho oslovil ako kamaráta, reagoval bonmotom, že by veril, že mu pomohol piatimi percentami. Klaus pred novinármi dodal, že výhru svojho favorita nepovažuje za tesnú.

Ako dopadol plán Drahoša navštíviť najmä oblasti, kde v prvom kole výrazne strácal na Zemana?

V očakávaní tesného výsledku Drahoš prízvukoval, že dôležitý bude každý hlas. "Záverečný šprint v krajoch mu veľmi nepomohol. V polovici miest vyhral Zeman,“ napísal portál Lidovky v súvislosti s tým, že v mestách, v ktorých sa Drahoš stretol s občanmi, vyhral iba v Brne, Plzni a Uherskom Hradišti.

Čo znamená víťazstvo Zemana pre premiéra Andreja Babiša?

Líder hnutia ANO môže byť pokojný. Drahoš totiž hovoril, že by nepoveril zostavením vlády politika, ktorý čelí trestnému stíhaniu. (Ide o kauzu Čapí hnízdo, kde podľa polície došlo k podvodu pri udelení dotácie z eurofondov; Babiš opakuje, že je nevinný.) Po prvom neúspešnom pokuse získať dôveru pre menšinovú vládu v Poslaneckej snemovni Zeman odkázal Babišovi, že druhé vymenovanie za predsedu vlády podmieňuje predložením podpisov aspoň 101 poslancov, ktorí vyslovia podporu.

Keby Zeman prehral voľby, 6. marca by odišiel z Hradu, nahradil by ho Drahoš a šéf ANO by bol vo veľmi zložitej situácii, keby dovtedy nenašiel požadovanú väčšinu v snemovni. Staronový prezident teraz hovorí, že nebude urgovať premiéra, ktorý zatiaľ vládne v demisii. "Pretože som bol znovu zvolený, nevidím dôvod, aby som mal vydierať Babiša príliš krátkym termínom na vymenovanie jeho vlády,“ povedal Zeman podľa serveru iHNed. Babiš privítal, že prezident sa nezmení. "Gratulujem Zemanovi k znovuzvoleniu. Veril som, že kampaň založená na útokoch proti nemu nebude úspešná a som rád, že som sa nemýlil,“ napísal na twitteri.

Aké výhody sa spájajú s funkciou hlavy štátu?

Mesačný plat je takmer 253-tisíc českých korún (Kč), čo je približne 10-tisíc eur. Od januára 2011 podlieha zdaneniu, ale neplatí sa zdravotné a sociálne poistenie. Bezplatne býva v Lumbeho vile, ktorá patrí Správe Pražského hradu. Dopravu má zadarmo, limuzínu so šoférom môže používať aj na súkromné cesty.

Stráži ho viacpočetná ochranka. Po odchode z funkcie poberá doživotnú rentu 50-tisíc Kč mesačne (takmer 2-tisíc eur). Rovnakú sumu ako paušálnu náhradu dostáva na pokrytie svojich aktivít (nájom kancelárie, mzda asistenta). K dispozícii mu zostáva limuzína s vodičom a ochranka.