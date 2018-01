Voľby ako referendum o doterajšej hlave štátu

Dôvody znovuzvolenia Miloša Zemana. Čo sa dá očakávať od druhého mandátu. Prezidentov ďalší vzťah s premiérom Andrejom Babišom vládnucim v demisii. To sú hlavné veci, nad ktorými sa po voľbách zamýšľajú českí komentátori.

Petr Honzejk napísal v Hospodářskych novinách, že referendum o Zemanovi vyhral Zeman. "Dokázal bravúrne zvládnuť finále kampane a nemal dostatočne silného vyzývateľa,“ uviedol autor, ktorý je presvedčený, že Zemanovi sa podarilo mobilizovať nevoličov z prvého kola. Nazdáva sa, že mu výrazne pomohli dve televízne debaty.

Druhý mandát Zemana nebude viazaný vôbec ničím. Na ďalšie obdobie kandidovať nemôže, a tak nebude brať ohľady na nikoho Martin Zvěřina, komentátor Lidových novín

Na druhej strane Honzejk poznamenal, že Zeman bol poraziteľný, ale musel by proti nemu stáť zdatnejší vyzývateľ: "Drahošovi chýbala charizma, skúsenosť, presvedčivosť. Bol najprijateľnejší, ale na zjednotenie celého protizemanovského tábora pod vlastnou vlajkou to bolo málo.“

Pokiaľ ide o Zemana, komentátor pochybuje, že sa začne správať slušnejšie, ako ubezpečoval na povolebnej tlačovke: "Hovorí síce, že bude ústretový, ale to vravel v roku 2013 tiež. Ako to dopadlo – vieme,“ poznamenal Honzejk, podľa ktorého by zmena Zemanovho štýlu bola zázrakom. Lepšiu predstavu o staronovom prezidentovi si nerobí ani Martin Zvěřina v Lidových novinách. "Druhý mandát Zemana nebude viazaný vôbec ničím. Na ďalšie obdobie kandidovať nemôže, a tak nebude brať ohľady na nikoho,“ usudzuje tento komentátor. Ubezpečenie prezidenta, že ho ľudia uvidia inak, ako ho poznajú, má jasné pochybnosti: "Zeman, napriek tomu, že sľubuje, bude aj v budúcej päťročnici rovnako arogantný ako v tej minulej,“ predpokladá Zvěřina.

Autor nevylučuje, že hlava štátu ešte môže podkúriť Babišovi, ktorý by najradšej vládol s občianskymi demokratmi (tí však spoluprácu odmietajú). "Zeman môže významnejšie zasiahnuť do podoby budúcej vlády,“ upozornil komentátor, ktorý poukázal na náklonnosť prezidenta ku komunistom a extrémistom zo Strany priamej demokracie.

Zeman sa môže správať ako neriadená strela aj podľa Miroslava Koreckého z Mladej fronty DNES, ktorý však pripúšťa aj prijateľný variant: "V druhom, čiže v poslednom mandáte nie je ničím viazaný. Takže to môže byť ešte oveľa viac divoká jazda než doteraz, ale rovnako je možné, že vo svojich excesoch, úderoch a šrapneloch zvoľní, ako sľuboval, aby sa lepšie zapísal do učebníc.“

V otázke polarizácie spoločnosti Korecký tvrdí, že by bola prospela zmena na Pražskom hrade: "Z hľadiska rozdelenia krajiny na dva tábory je zvolenie Zemana asi horšou správou, než keby vyhral Drahoš.“

O prípadnom úsilí Zemana ovplyvniť zloženie vlády špekuluje Josef Kopecký, takisto z Mladej fronty DNES. Tvrdenie hlavy štátu, že nechá lídrovi hnutia ANO dostatok času, aby si našiel dôveru pre menšinovú vládu v Poslaneckej snemovni, nemusí byť iba navonok ústretové gesto: "Preklad z češtiny do češtiny môže znieť aj tak, že Zeman vládu nevymenuje, kým s jej podobou nebude spokojný. Babiš si tak bude musieť dať pozor, aké mená mu prinesie.“