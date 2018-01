Pošta dvihla ceny zásielok do zahraničia

"Som presvedčená o tom, že väčšina obyvateľov Slovenska ani netuší, že naša pošta zdvihla ceny niektorých služieb až o 30 %, a ani nemala v úmysle o tom nejako informovať verejnosť,“ hovorí pani Jarmila. "To si má občan pred každým vhodením listu do schránky najprv zájsť na stránku pošty a zistiť si poštovné?“ dodáva.

Slovenská pošta o zmene cien mimo oficiálneho cenníka neinformovala. Túto povinnosť jej neukladá žiadna norma ani nariadenie. "Úprava tarify bola schválená regulačným úradom. Vo vnútroštátnej tarife boli upravené ceny za vybrané dispozičné služby a priečinky, ktoré sú pre klientov voliteľné,“ informuje hovorkyňa pošty Martina Macíková.

Príklady zmeny cien zásielok do zahraničia typ zásielky nová cena cena bývalej 1. triedy cena bývalej 2. triedy List do 50g – Česká republika 0,95 € 0,90 € 0,80 € List do 100g – Európa 1,70 € 1,60 € 1,40 € Poistený list do 100€ do 50g – Česká republika 2,95 € 2,70 € 2,60 € Balík do 1 kg – Európa 17 € 17 € 15 €

Najvýraznejšie zvýšenie cien sa dotklo práve medzinárodných zásielok. Pošta zrušila 1. a 2. triedu zásielok, ktorú nahradila jedna trieda. Platí to pre listy, poistené listy aj balíky. "Treba podotknúť, že v cene zásielok sú premietnuté všetky náklady súvisiace s distribučným procesom, ktoré zahŕňajú najmä výber zásielky, jej prepravu a odmenu poštovému podniku krajiny určenia za doručovanie,“ informuje Macíková.

Poslanie listu s hmotnosťou do 50 gramov do Českej republiky vyjde tak na 95 centov. V minulosti si pošta účtovala za využitie druhej triedy 80 centov a za prvú triedu 90 centov. Doporučený list do 100 gramov v rámci Európy zdražel z 2,90 eura na 3,20 eura. Niektoré ceny ostali zachované s úrovňou cien bývalej prvej triedy. Napríklad poslanie balíka do 7 kilogramov v rámci Európy mimo Českej republiky stojí v jednej tarife 31 eur, ide o rovnakú sumu, akú si pošta v minulom roku účtovala za prvú triedu. Využitím elektronického podacieho hárku cena klesá v tomto prípade o 20 centov.

Macíková zároveň dodáva, že pošta naposledy komplexne upravila ceny medzinárodných zásielok na začiatku roka 2009. Aktuálne zvýšenie cien súvisí so zvýšením odmeny pre poštový podnik krajiny určenia, ktorý zabezpečuje doručenie zásielky. Ide o tzv. terminálne odmeny, ktoré sa zmenili na začiatku tohto roka a stanovujú ich Akty Svetovej poštovej únie.

"Priemerná nominálna cena vnútroštátnej štandardnej listovej zásielky v Európskej únii, od ktorej sa odvíja výška terminálnej odmeny, vzrástla za roky 2010 – 2017 o 72,5 %. Úprava cien zároveň zohľadňuje infláciu a rast nákladov za medzinárodnú poštovú prepravu,“ dodáva Macíková. Výhodnejšia cena platí pri podaji medzinárodnej zásielky cez elektronický podací hárok. Až do začiatku tohto roka nebolo možné elektronický podací hárok pre tento typ zásielok využiť.

V rámci vnútroštátnych taríf sa zvýšili ceny voliteľných služieb. Mesačný poplatok pre obyvateľov za časové doposielanie sa zvýšil zo 4 na 5 eur. Potvrdenie o dodaní zásielky zdraželo z 50 centov na jedno euro. Realizácia SIPO pri priehradke pošty zdražela o 2 centy, na 17 centov. Celkovo došlo z k zvýšeniu cien 12 služieb.

Zvyšovanie cien sa môže dotknúť ľudí nakupujúcich prostredníctvom internetových obchodov v zahraničí. V prípade vracania tovaru si za odoslanie zásielok priplatia. Európska únia plánuje zjednodušiť nakupovanie cez internet v rámci členských štátov únie zrušením tzv. geoblokovania. Dohodli sa na tom v minulom roku Európsky parlament, rada a Európska komisia. Predajcovia tak nebudú môcť od zákazníkov požadovať, aby bol tovar zaplatený kartou vydanou v určitej krajine. Je možné očakávať, že ceny zásielok listov a balíkov do zahraničia v rámci Európskej únie budú stúpať.