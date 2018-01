Trumpov prejav o stave únie má byť zmierlivý a optimistický

Americký prezident Donald Trump prednesie v utorok večer (v stredu skoro ráno SEČ) vo Washingtone posolstvo o stave únie. Kľúčové vyhlásenie o prioritách Bieleho domu v minulom roku aj výhľadu do budúcnosti je určené poslancom, exekutíve i spoluobčanom. Bilančný prejav, ktorý hlave štátu ukladá ústava, bude s napätím sledovať aj zahraničie.

Trumpova reč má vyznieť zmierlivo a optimisticky, má byť zameraná do budúcnosti a presvedčiť má nielen priaznivcov a voličov, ale aj jeho kritikov a dokonca aj demokratov v Kongrese. S prípravou prejavu pod dohľadom poradcu Stephena Millera podľa denníka The New York Times pomáhali hlavný bezpečnostný poradca Herbert McMaster a ministri zahraničných vecí a obrany Rex Tillerson a James Mattis.

Trump určite nevynechá minuloročné úspechy, bude hovoriť o daňovej reforme schválenej v decembri Kongresom. Spomenie nepochybne priaznivý stav americkej ekonomiky. Pasáž o zahraničnej politike USA zrejme nevynechá.

S napätím sa v tejto súvislosti čaká na bezprostrednú reakciu demokratických kongresmanov. Podľa poslankyne Jackie Speierovej niektorí demokrati prídu do kongresovej sály v čiernom, aby vyjadrili solidaritu s obeťami sexuálnych útokov, ku ktorých pôvodcom podľa kritikov patrí aj Trump. Objavujú sa tiež správy o tom, že niektorí demokrati do sály vôbec neprídu.

Prejav budú prenášať americké televízie, priamy prenos má byť samozrejme aj na twitteri. Na rečnícku tribúnu vystúpi ako prezident s najnižšou obľubou po prvom roku vládnutia: Barack Obama hovoril prvýkrát k poslancom s podporou 49 percent Američanov, George Bush mladší 79 percent a Bill Clinton 56 percent. V prípade súčasného prezidenta vykazujú prieskumy iba 38,5 percenta.