Zamestnanci OSN v pásme Gazy sa búria, vadí im Trumpovo rozhodnutie pozastaviť platby

Generálny tajomník odborov zamestnancov UNRWA Júsif Hamdún sa pred novinármi vyjadril, že cieľom štrajku je primať iné darcovské štáty, aby vyvinuli tlak na USA a dosiahli zrušenie rozhodnutia o zastavení financovania UNRWA.

Spojené štáty začiatkom januára oznámili, že pre UNRWA v tomto roku poskytnú pomoc vo výške 60 miliónov dolárov. Vyplatenie ďalších 65 miliónov dolárov je zmrazené a bude podliehať „ďalšiemu zvažovaniu“.

USA hlavným darcom pre UNRWA, ktorá poskytuje pomoc Palestínčanom žijúcim v Jordánsku, Libanone, Sýrii, Predjordánsku a v pásme Gazy. Zameriava sa pritom na podporu vzdelávania a sociálne služby.

UNRWA sa v pásme Gazy stará o prevádzku 267 škôl a 21 zdravotných stredísk.

Medzitým úrady pásma Gazy oznámili, že pre nedostatok paliva pre generátor používaný v prípade výpadku dodávok elektrickej energie museli zavrieť nemocnicu v meste Bajt Hanún, ktorá poskytovala služby pre 60-tisíc obyvateľov regiónu.

Diplomatické zdroje OSN pred časom varovali, že ak by USA svoju pomoc pre UNRWA ukončili, mohlo by to viesť k humanitárnej kríze, a to najmä v pásme Gazy, kde je väčšina obyvateľstva odkázaná na pomoc UNRWA.

Pásmo Gazy tvorí úzky pruh územia na pobreží Stredozemného mora ležiaci severovýchodne od Sinajského polostrova. Región utrpel veľké hospodárske straty a škody na infraštruktúre v dôsledku nedávnych troch ozbrojených konfliktov s Izraelom a blokády zo strany židovského štátu.