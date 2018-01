Medzi Belehradom a Záhrebom to opäť iskrí, kvôli táboru Jasenovac

Na expozíciu pod názvom „Jasenovac, právo nezabudnúť“ a na výroky srbského ministra zahraničia Ivicu Dačiča na jej začiatku minulý týždeň vo štvrtok hnevlivo reagovalo chorvátske ministerstvo zahraničia diplomatickou nótou. Podľa médií v nej susednej krajine vyčítala údajnú manipuláciu s faktami.

Tento krok na druhej strane vyvolal pobúrenie v Belehrade. Šéf srbskej diplomacie Dačič chorvátsku nótu označil za „vrchol pokrutectva a nehanebnosti“.

Niekdajší srbský prezident Tomislav Nikolič sa dotýka spomienkového miesta nesúceho nápis Jasenovackého koncentračného tábora v izraelskom Jeruzaleme. Autor: SITA/AP, Sebastian Scheiner

Prezident Aleksandar Vučić v telefonickom rozhovore poskytnutom televíznou stanicu TV Pink dokonca povedal, že spomínaná nóta sa rovná niečomu takému, ako keby Nemecko poslalo Židom protestnú nótu kvôli tomu, že si Dňom pamiatky obetí holokaustu pripomínajú utrpenie svojho národa v čase druhej svetovej vojny.

Dačič v newyorskom sídle okrem iného povedal, že chorvátsky premiér Andrej Plenkovič by sa pamiatke obetí z jasenovackého tábora nemal úsť pokloniť len do Jeruzalema, ale mal by to tiež urobiť priamo v Jasenovaci.

V jasenovackom tábore prišli o život počas jeho existencie v čase fašistického režimu ustašovcov (Chorvátske revolučné hnutie, pozn. red.) v rokoch 1941 až 1945 desaťtisíce Srbov, Židov, Rómov a protinacisticky zameraných Chorvátov. Chorvátske zdroje uvádzajú 50 000 mŕtvych, srbská strana dokonca 700 000 obetí.