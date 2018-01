Český rezort financií vyňal Čapí hnízdo z európskeho financovania

Ministerstvo financií informáciu potvrdilo. Kvôli 50-miliónovej dotácii pre rekreačný a konferenčný areál Čapí hnízdo obvinila polícia 11 ľudí, medzi nimi premiéra Andreja Babiša (ANO) a podpredsedu hnutia ANO Jaroslava Faltýnka.

Ministerstvo už skôr uviedlo, že z hľadiska rozpočtu je vyňatie najlepšie riešenie, inak by ČR hrozilo krátenie už pridelených európskych peňazí.

Obmenenie Výboru regionálnej rady Regionálneho operačného programu Stredné Čechy, o ktorom rokuje krajské zastupiteľstvo, je teda podľa Jermanovej len organizačnou záležitosťou.

Stredočeská koalícia ANO a ČSSD podporovaná komunistami chce vo výbore, ktorý dohliada na dotácie v končiacom regionálnom operačnom programe, získať väčšinu. Podľa opozície ide o reakciu na rozhodnutie výboru nevyňať farmu Čapí hnízdo z financovania EÚ. Koalícia tvrdí, že tento orgán by mal byť obmenený kvôli zmene vo vedení kraja.

V polovici januára výbor napriek odporúčaniu ministerstva financií vyňatie Čapího hnízda neschválil.

Podľa opozície by sa tým dotačná kauza preniesla na národnú úroveň a nemusela by byť dôsledne vyriešená. Členovia výboru za ANO s tým nesúhlasili, podľa nich malo ísť o technické uzavretie už vyčerpaného operačného programu. Obmenený výbor by mohol Čapí hnízdo vyradiť. Podľa županky tak už však urobilo ministerstvo.