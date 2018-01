Turecko zadržalo 300 ľudí pre kritiku vojenskej akcie v Sýrii

Podľa tureckého ministerstva vnútra bolo zadržaných 311 ľudí, ktorí „šírili teroristickú propagandu“ na sociálnych sieťach. Išlo o verejne aktívnych ľudí vrátane politikov, novinárov či aktivistov, ktorí od začiatku ofenzívy dali najavo svoj nesúhlas.

Turecko začalo 20. januára pozemnú ofenzívu podporovanú leteckými údermi proti severosýrskej oblasti Afrín ovládanej kurdskými milíciami YPG, čím otvorilo nový front v sýrskej občianskej vojne a vyvolalo kritiku Damasku či Moskvy.

Hlasy proti sa však začali ozývať aj vnútri krajiny, ktorej vláda po predminulom zmarenom pokuse o puč výrazne pritvrdila postup proti svojim oponentom. Za mrežami od tej doby skončili desiatky tisíc ľudí vrátane niektorých kurdských politikov, ktorí podľa úradov sympatizujú so skupinami ohrozujúcimi bezpečnosť krajiny. Členská krajina NATO sa pre Erdoganov autoritatívny prístup stáva terčom kritiky niektorých svojich západných spojencov.

Minulý týždeň odmietlo ofenzívu v Sýrii združenie tureckých lekárov, cez víkend napísalo vládnym politikom list pre 170 umelcov.

„Verte mi, to nie sú vôbec žiadni intelektuáli, je to banda otrokov. Sú to slouhovia imperializmu,“ povedal podľa Reuters v nedeľu na adresu kritikov Erdogan svojim spolustraníkom.

Turecko svoju ofenzívu obhajuje tým, že je nevyhnutná v boji proti teroristickej organizácii a že o nej vopred informovalo všetky svoje spojencov aj sýrsku vládu.