Je skoro, aby sa utečenci vrátili do Sýrie, myslí si nemecký prezident

Je príliš skoro na to, aby sa sýrski utečenci vrátili do vlasti a medzinárodné spoločenstvo by preto malo aj naďalej podporovať blízkovýchodné štáty, ktoré miliónom utečencov poskytli prechodný domov. Pri svojej návšteve Bejrútu to povedal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Informovala o tom agentúra Reuters.