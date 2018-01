Referendum o potratoch sa v Írsku bude konať v máji

Írske referendum o zákaze potratov sa bude konať koncom mája. V pondelok o tom po stretnutí vlády informoval premiér Leo Varadkar. Referendum sa bude konkrétne týkať otázky zrušenia ôsmeho dodatku írskej ústavy prijatého v roku 1983, podľa ktorého má nenarodené dieťa rovnaké právo na život ako jeho matka. Presný termín hlasovania ešte nie je známy, stanovia ho až zákonodarcovia po rokovaní v parlamente.

„Viem, že to bude pre Írov ťažké rozhodnutie. Viem, že je to veľmi osobná a súkromná záležitosť,“ vyjadril sa Varadkar, ktorý sa počas víkendu oznámil, že podporí zmiernenie „príliš reštriktívnej“ súčasnej protipotratovej legislatívy. Ako tiež uviedol, minister zdravotníctva pred hlasovaním predstaví návrh legislatívy, ktorá umožní ženám podstúpiť interrupciu do 12 týždňa tehotenstva a vo výnimočných prípadoch aj potom. V súčasnosti sú v Írsku potraty povolené len v prípadoch, ak je ohrozený život matky.

Írsko má v celej Európe najprísnejšiu protipotratovú legislatívu. Mnohé Írky sa pokúšajú prerušiť tehotenstvo s pomocou liekov, ktoré si cez internet objednajú domov, alebo cestujú za potratmi do susednej Veľkej Británie. Podľa britských úradov v roku 2016 oznámilo Írskej republike potraty v Anglicku a Walese 3 265 žien a dievčat.