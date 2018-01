Chovanec stavil na Zemana a ide do volieb

V oboch kolách českých prezidentských volieb verejne podporil Miloša Zemana, v sobotu mu prišiel zablahoželať k znovuzvoleniu a deň na to oznámil, že sa bude uchádzať o post riadneho predsedu sociálnej demokracie.

Exminister vnútra Milan Chovanec, ktorý je od leta poverený dočasným vedením ČSSD, prehodnotil svoje nedávne rozhodnutie stiahnuť sa do úzadia. Po októbrových parlamentných voľbách, v ktorých dovtedajšia najsilnejšia vládna strana získala iba niečo vyše 7 percent hlasov, uznal svoju spoluzodpovednosť za historický prepad a vyhlásil: „Mojou ambíciou je doviesť ČSSD do zjazdu a zostať radovým členom.“

Medzitým však Chovanec stavil na znovuzvolenie prezidenta a jeho víťazstvom zacítil šancu udržať sa vo vysokej politike. Hlavu štátu ihneď pozval na februárový zjazd strany do Hradca Králové. Zeman, niekdajší predseda ČSSD, ktorý na jej kongrese nebol päť rokov, pozvanie prijal. Podľa denníka Lidové noviny to bol zo strany Chovanca „prezieravý krok, pretože v sociálnej demokracii je stále podstatné percento členov, ktorí prechovávajú nemalé sympatie voči svojmu niekdajšiemu predsedovi“.

Chovanec aj v minulosti patril medzi Zemanových stúpencov. Po parlamentných voľbách v októbri 2013 bol jedným z účastníkov tajnej schôdzky u Zemana v Lánoch. Časť vedenia ČSSD sa vtedy počas takzvaného lánskeho puču neúspešne pokúsila odstaviť predsedu strany Bohuslava Sobotku. Ten však palácový prevrat potlačil, stal sa premiérom a Chovanca, ktorý prešiel na jeho stranu, odmenil funkciou ministra vnútra.

Zemanova prítomnosť na zjazde strany, s ktorou sa rozišiel pred viac ako desiatimi rokmi, môže mať na ďalšie smerovanie ČSSD výrazný vplyv. Časť členskej základne je totiž presvedčená, že premena na zemanovsky konzervatívnejšiu stranu by mohla byť východiskom zo súčasnej hlbokej krízy. Sám Chovanec sľubuje, že stranu zjednotí a nájde pre ňu nový smer ukotvený zreteľne v ľavej časti politického spektra.

To, že zjazd ČSSD môže byť v značnej miere práve o Zemanovi, naznačuje aj politológ Michal Klíma z Metropolitnej univerzity v Prahe. "Bude snaha všetko vrátiť a reštaurovať tzv. lánsky puč. Pán prezident príde na zjazd ČSSD, povedie ho pán Chovanec, zaznie obrovský potlesk a pravdepodobne tam dôjde k väčším zmenám,“ povedal v diskusnej relácii ČT.

Prezidentova prítomnosť na zjazde bude zrejme kľúčová a dodá váhu i guráž krídlu sociálnych demokratov, ktoré je Zemanovi naklonené, myslí sa aj politológ Lukáš Jelínek. Podľa neho pôjde o to, či si Zeman svoju niekdajšiu stranu znova skrotí. „Čudoval by som sa, keby sa nepokúsil ovplyvniť februárový zjazd jednak v prospech svojich stúpencov, jednak v prospech koalície hnutia ANO s ČSSD,“ povedal Jelínek pre portál INFO.CZ .

Prípadné spojenectvo šéfa ANO Andreja Babiša s Chovancom však napriek tomu, že obaja vo voľbách podporili Zemana, naráža na silnú vzájomnú antipatiu týchto dvoch kolegov zo Sobotkovho kabinetu. Premiér v demisii, ktorého Zeman znova poveril zostavením vlády, včera kategoricky vylúčil, že by v jeho budúcej vláde dostal Chovanec nejaké kreslo. "Je na sociálnych demokratoch, koho si zvolia za predsedu. Ak majú pocit, že pán Chovanec bude dobrý predseda, je to ich vec a do toho im nemáme čo hovoriť.

Ale ja osobne po minulých skúsenostiach s pánom Chovancom vo vláde určite sedieť nebudem,“ povedal Babiš v rozhovore pre denník Právo. Chovanca tiež premiér v demisii obvinil, že na víťaznom pódiu sa krútil okolo Zemana len preto, že „zavetril a očakáva, že týmto krokom bude mať väčšiu šancu stať sa predsedom sociálnej demokracie“. „Pritom podľa môjho názoru mal, naopak, odstúpiť, keď spoločne so Sobotkom doviedol ČSSD tam, kam ju doviedol,“ dodal.