Babiš sa stavia do pozície obrancu pred radikalizáciou v Česku, píše Politico

Babiš odmietol, že by bol populista a vyjadril presvedčenie, že názor na migráciu sa v EÚ začína približovať jeho postoju.

Český premiér Andrej Babiš sa stavia do pozície človeka, ktorý je najlepšiou – a možno aj poslednou – šancou, ako zabrániť v Českej republike protieurópskej radikalizácii. Vo svojom článku to napísal bruselský server Politico. Za svojich najbližších spojencov v Európe Babiš v rozhovore, ktorý serveru poskytol, označil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza.

Czexit? Babiš to nechce

Babiš v rozhovore so serverom Politico trval na tom, že je proeurópsky politik a opakovane zdôraznil, že euroskepticizmus v Česku porastie, ak Európska únia nevezme do úvahy odpor Prahy k niektorým jej krokom, predovšetkým k migračným kvótam. Na otázku, či sa považuje za obhajcu EÚ v Česku, odpovedal: „Samozrejme.“

„V Česku máme niektoré extrémistické strany, ktoré by si priali Czexit,“ povedal Babiš, ktorý sa podľa Politico odvolával na stranu SPD Tomia Okamuru. Vyzval, aby sa EÚ snažila lepšie pochopiť situáciu v ČR, aby Okamura nabudúce nedostal oveľa viac hlasov ako v uplynulých voľbách.

Za neefektívne Babiš v rozhovore znovu označil kvóty na prerozdeľovanie migrantov. Európu podľa neho len rozdeľujú. „Je to problém predovšetkým pre imidž Európy v očiach našich občanov a to je škoda, pretože EÚ je samozrejme skvelý projekt,“ povedal český premiér, podľa ktorého je ale únia v súčasnej podobe príliš naklonená záujmom veľkých štátov a pomalá v rozhodovaní.

„Nie som populista“

„Európa stále na niečo čaká – na holandské voľby, potom francúzske voľby, potom nemecké voľby, potom na nemeckú koalíciu. Medzitým sa (turecký prezident Recep Tayyip) Erdogan spriatelil s (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom a pravdepodobne uzavreli dohodu o Sýrii,“ povedal Babiš.

Európska únia by podľa českého premiéra mala byť ako dediny z komiksu o Asterixovi a Obelixovi. Ľudia by sa v nej mali voľne pohybovať a obchodovať, zároveň by ale mali mať silnú obranu, aby držali nevítaných cudzincov mimo hraníc dediny.

Babiš sa v rozhovore so serverom vyjadril tiež k víťazstvu Miloša Zemana v prezidentských voľbách. Kritizoval médiá za to, ako o prezidentovi, ale aj o ňom samotnom píšu. „Iba kopírujete vety českých médií, ktoré proti nemu robia obrovskú kampaň,“ uviedol a zdôraznil, že ani on nie je populista, ako o ňom Politico píše. Zeman podľa neho tiež dodrží svoje slovo a menuje ho premiérom aj v druhom pokuse o zostavení vlády. „Myslím, že dodrží svoje slovo, aj keď každý hovorí, že už ma nepotrebuje. Dôverujem mu,“ povedal Babiš.