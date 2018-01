Bulharská prokuratúra preveruje spôsob, akým nadobudli majetok bohatí ľudia

Rozhodnutie Cacarova je zjavnou snahou úradov ukázať Európskej únii, že bulharská vláda je odhodlaná seriózne bojovať s korupciou vrátane daňových únikov. Bulharsko má spolu s Rumunskom značné problémy s touto trestnou činnosťou a Európska komisia pozorne sleduje, ako sa obe krajiny v popieraní zachovajú a ako postupujú reformy ich justície.

Preverovanie zdrojov bohatstva sa má podľa oznámenia bulharskej prokuratúry týkať osôb, ktoré nadobudli nehnuteľnosť v hodnote presahujúcej 500 000 levov. To isté sa podľa nariadenia týka aj majiteľov veľmi drahých automobilov.

Podľa údajov, ktoré Cacarovov úrad získal od príslušných úradov, v rokoch 2015 a 2016 získalo v krajine 245 ľudí nehnuteľnosť v cene pohybujúcej sa medzi 500 000 a 800 000 levov a ďalších 120 osôb nehnuteľnosti ešte drahšie. Okrem toho prokuratúra oznámila, že v Bulharsku je registrovaných 50 luxusných áut značky Maybach, 193 Bentley, 31 Lamborghini, 68 Rolls Royce a 93 Ferrari.

V Bulharsku, ktoré 1. januára prevzalo na pol roka predsedníctvo Európskej únie, činí priemerný mesačný plat zhruba 1000 levov. Slabé výsledky boja s korupciou odrádzajú od aktivít v krajine veľmi potrebných zahraničných investorov. Je to tiež jeden z dôvodov, prečo Bulharsko stále nebolo začlenené do schengenského priestoru voľného pohybu a prečo sa nemôže pripojiť do eurozóny.