Nemecko je bližšie k veľkej koalícii: Strany sa dohodli na zlučovaní rodín utečencov

Počnúc augustom bude podľa serveru Spiegel Online aj ďalších médií do Nemecka môcť prichádzať až 1000 rodinných príslušníkov týchto migrantov mesačne.

Zlučovanie rodín utečencov, ktorí nedostali štatút utečenca, ale len doplnkovú ochranu veľká koalícia CDU/CSU a SPD v marci 2016 na dva roky prerušila pre vysoký počet utečencov, ktorí v tom čase do Nemecka prichádzali. Vtedajšie zákonné opatrenie už čoskoro vyprší, a preto obe zoskupenia museli čo najrýchlejšie nájsť nové riešenie. Parlament by o ňom mal rozhodnúť už vo štvrtok.

Nakoniec sa strany dohodli na tom, že do 31. júla tohto roku ešte zlučovanie rodín utečencov s doplnkovou ochranou nebude možné. Od ďalšieho mesiaca už áno, aj keď zostane dlhodobo obmedzené počtom 1000 rodinných príslušníkov mesačne. SPD presadila aj opatrenia, ktoré má uľahčiť zlučovanie rodín v zložitej humanitárnej situácii.

U ľudí, ktorí majú štatút utečenca, bolo zlučovanie rodín možné aj v uplynulých dvoch rokoch. Vlani do konca novembra touto cestou do spolkovej republiky prišlo približne 85-tisíc rodinných príslušníkov utečencov. Odhaduje sa, že za ľuďmi s doplnkovou ochranou by do Nemecka mohli celkom doraziť zhruba desiatky tisíc najbližších príbuzných.

Do spolkovej republiky v posledných rokoch oproti minulosti prichádza výrazne menej rodinných príslušníkov utečencov v pomere k ich celkovému počtu. Za každým Sýrčanom tak v priemere dorazilo 0,43 člena rodiny, za každým Iračanom 0,3 a za každým Afgancov 0,13.

Už v sondovacích rozhovoroch sa strany veľkej koalície dohodli tiež na tom, že by do Nemecka nemalo prichádzať viac než 180-tisíc až 220-tisíc utečencov ročne. Zároveň by ale každý migrant mal mať možnosť podať žiadosť o azyl.