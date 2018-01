Holandský populista Wilders: Orbán je hrdina, stretnutie s ním bolo skvelé

Za hrdinu označil po pondelkovom stretnutí v Budapešti holandský protiislamský a protiimigrační politík Geert Wilders maďarského premiéra Viktora Orbána. Z predsedu maďarskej vlády by si podľa Wildersa mali vziať pri riešení migrácie príklad všetci európski lídri.

„Bráni sa zasahovaniu Európskej únie a hovorí, že Maďarsko nie je krajina, ktorú formujú islamské, ale kresťanské hodnoty, a že to tak musí zostať,“ povedal predseda holandskej Strany pre slobodu (PVV) Wilders po stretnutí s Orbánom. Tento jeho postoj si podľa neho zaslúži podporu a mal by byť vzorom pre všetkých európskych politikov.

Wilders stretnutie označil za „skvelé“. Na spoločnom obede Orbánovi vraj povedal, že s jeho názormi na migráciu a islamizáciu v EÚ súhlasia „milióny ľudí“.

Wilders údajne daroval Orbánovi výtlačok svojej knihy Marked for Death (So znamením smrti), ktorá nesie podtitul „Vojna islamu proti Západu a mne“. Wildersova kniha v maďarskom preklade vyšla vlani a to pod názvom Halállistán. V rozhovore s denníkom De Telegraaf Wilders povedal, že sa prvé vydanie v Maďarsku už vypredalo.

Orbán odišiel za Kurzom

Po stretnutí s kontroverzným holandským politikom maďarský premiér v piatok odcestoval do Viedne, kde sa popoludní stretne s kancelárom Sebastianom Kurzom. Predseda ľudovcov rakúskej vlády na rozdiel od svojho sociálnodemokra­tického predchodcu zastáva v oblasti migračnej politiky názory oveľa bližšie Orbánovi a ďalším predstaviteľom krajín višegrádskej štvorky (Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko).

Orbán by mohol s Kurzom rokovať predovšetkým o pripravovanej rakúskej sťažnosti na dostavbu maďarskej jadrovej elektrárne Paks, o plánovanej indexácii prídavkov na deti v Rakúsku a o migrácii.

Orbán sa stretne vo Viedni tiež s predsedom protiimigračnej a protiislamskej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinzom-Christianom Strachem, ktorý je v súčasnej vláde vicekancelárom. Mohol by rokovať aj s kardinálom Christophom Schönbornom a exkancelárom Wolfgangom Schüsselom.