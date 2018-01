Jadrová hrozba KĽDR môže byť čoskoro reálna, vyhlásil Trump

Trumpove výroky ku kľúčovým medzinárodným témam vo vyhlásení o stave únie:

Islamský štát

„Vlani som prisľúbil, že spolu s našimi spojencami sa budeme snažiť vymazať Islamský štát (IS) z povrchu zeme. Po roku môžem hrdo oznámiť, že koalícia, ktorá vznikla s cieľom poraziť IS, oslobodila od týchto zabijakov takmer 100 percent územia v Iraku a Sýrii. Stále je však pred nami veľa práce. Budeme pokračovať, kým IS neporazíme.“

Guantánamo

„Teroristi, ktorí robia také veci ako umiestňovanie bômb do civilných nemocníc, predstavujú zlo. Keď je to možné, ničíme ich. Ak je to nevyhnutné, musíme byť schopní ich zadržať a vypočuť. Ale jedno musí byť jasné: teroristi nie sú obyčajní zločinci. Sú to nezákonní nepriateľskí bojovníci. Ak ich zadržíme v zahraničí, musíme s nimi nakladať ako si to zaslúžia – teda ako s teroristami.“

„V minulosti sme bezhlavo prepustili stovky nebezpečných teroristov a neskôr sme na nich znovu narazili na bojovom poli. To sa týkalo aj vodcu IS abú Bakra al-Bagdádího,“ povedal Trump a dodal, že krátko pred prejavom požiadal ministra obrany Jamesa Mattisa, aby prehodnotil americkú vojenskú detenčnú politiku a ponechal v prevádzke väznicu na základni Guantánamo.

Afganistan

„Naši bojovníci v Afganistane majú nové pravidlá. Našu armádu a ani našich hrdinských afganských partnerov už nepodkopávajú umelé lehoty; našim nepriateľom už neprezrádzame naše plány.“

Izrael

„Minulý mesiac som podnikol krok, ktorý pár mesiacov predtým jednohlasne schválil Senát – uznal som Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Krátko na to tucet krajín hlasoval na pôde Valného zhromaždenia OSN proti zvrchovanému právu USA na takéto rozhodnutie. Americkí daňoví poplatníci v roku 2016 poslali práve týmto krajinám štedrú pomoc v hodnote 20 miliárd dolárov. Preto dnes večer žiadam Kongres o prijatie zákona, aby peniaze zo zahraničnej pomoci Spojených štátov putovali iba ich priateľom a nie nepriateľom.“

Irán

„Keď sa občania Iránu vzopreli voči zločinom ich skorumpovanej diktatúry, nezostal som ticho. Amerika stojí pri Iránčanoch v ich statočnom boji za slobodu.“

„Kongres žiadam, aby sa zaoberal zásadnými chybami v tej príšernej jadrovej dohode s Iránom“.

Severná Kórea

„Žiaden režim neutláča svojich občanov tak totálne a brutálne ako krutá severokórejská diktatúra. Bezohľadná snaha Severnej Kórey získať rakety s jadrovými hlavicami môže už čoskoro ohrozovať našu vlasť.“

Podľa Trumpa skúsenosť s Pchjongjangom ukazuje, že „sebauspokojenie a ústupky iba povzbudzujú k agresii a provokáciám“.

Pre Spojené štáty je tak najlepším spôsobom obrany budovanie „bezkonkurenčných“ vojenských kapacít.