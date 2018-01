Afganistan a Pakistan zasiahlo silné zemetrasenie, zahynulo dievčatko

Najmenej traja ľudia utrpeli zranenia v Afganistane.

Americká geologická služba USGS hlásila, že epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v severovýchodnom Afganistane neďaleko pakistanskej hranice, približne 35 kilometrov južne od afganského mesta Džarm v oblasti pohoria Hindúkuš. Zemetrasenie sa vyskytlo v hĺbke 191,2 kilometra.

Otrasy cítili tiež obyvatelia afganskej metropoly Kábul a pakistanskej metropoly Islamabad, ako aj iných miest v oboch krajinách.

Televízne zábery zachytávali Pakistancov v Islamabade, ako v panike utekajú von z kancelárií a škôl, uviedla agentúra AP.

#Earthquake in various parts of #Pakistan recorded to be 6.1 in magnitude - School rubble's down in #Quetta

Prayers for Victims ! pic.twitter.com/B8I7kSrXkM