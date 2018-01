So Zemanom nemám takmer vôbec nič spoločné, povedal pre Die Welt Babiš

S prezidentom Milošom Zemanom nemám takmer nič spoločné, je presvedčený premiér Andrej Babiš. Povedal to v rozhovore pre nemecký denník Die Welt. Sedemdesiattriročného politika v ňom zároveň označil za svojho prezidenta. Proti Zemanovi je podľa neho vedená kampaň.

„Takmer vôbec nič,“ odpovedal Babiš stručne na otázku, čo má spoločné so Zemanom. „Počúvajte, je to môj prezident. Podporoval som ho. Nemáme síce vždy rovnaký názor, ale on ma tiež podporoval,“ povedal potom na ďalšiu otázku český premiér v demisii, ktorý tiež vyjadril spokojnosť s výsledkom prezidentských volieb.

„Jeho problém spočíva v tom, že vy, západní novinári, kopírujete všetky hlúposti, ktoré napíšu jeho nepriatelia. Je proti nemu vedená kampaň. Ale aj ja som ho v niektorých bodoch kritizoval,“ uviedol ďalej Babiš, ktorý pred druhým kolom volieb hlave štátu odporučil, aby sa dištancovala od svojich najbližších spolupracovníkov – kancelára Vratislava Mlynářa a poradcu Martina Nejedlého.

Šéf českej vlády tiež vyjadril názor, že Zeman spočiatku zveličoval tému migrácie, ale podľa neho sa tejto témy chopila predovšetkým pravicovo extrémistická strana v Česku. Akú má na mysli, nespresnil.

Babiša, ktorého v Nemecku takisto ako Zemana často označujú za populistu, v rozhovore prirovnali aj k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a niekdajšiemu talianskemu premiérovi Silviovi Berlusconim. „S Trumpom som mal skôr spoločné to, že sme obaja mali české ženy. To je všetko. A čo sa týka Berlusconiho: Nemám žiadne televízie, len jeden hudobný kanál,“ povedal Babiš.

Predseda hnutia ANO sa vyjadril aj k formovaniu vlády. Zopakoval, že by najradšej stál na čele menšinového kabinetu. Záleží podľa neho aj na tom, koho si do svojho čela na nadchádzajúcom zjazde zvolia sociálni demokrati. „Som však sklamaný zo všetkých strán, ktoré sa z rôznych dôvodov zdráhali podporiť moju vládu,“ povedal Babiš.