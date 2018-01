Kedy sa Trump držal v prejave o stave únie faktov a kedy nie (Výber výrokov)

Trump o prisťahovalcoch:

"Prvý pilier nášho imigračného plánu veľkoryso ponúka cestu k občianstvu pre 1,8 milióna imigrantov bez potrebných dokladov, ktoré sem ako deti priviedli rodičia. Teda takmer trojnásobnému počtu ľudí, než (ponúkla) predchádzajúca vlá­da.

AP: Nie je to tak

Obamova vláda presadzovala legalizáciu pobytu viac prisťahovalcov, ale Kongres a súdy jej to prekazili. Návrh zákona, ktorý v roku 2013 prešiel Senátom, však neuspel v Snemovni reprezentantov, by podľa odhadov Kongresu zaistil doklady pre zhruba osem miliónov ľudí. Ďalší Obamov plán z roku 2014, ktorý by podľa mimovládnej organizácie MPI pomohol legalizovať pobyt štyrom miliónom ľudí, zablokoval súd.

Trump o takzvanej reťazovej imigrácii: „V súčasnom nefungujúcim systéme môže jediný imigrant priviesť (do USA) prakticky neobmedzené množstvo svojich vzdialených príbuzných.“ AP: Nedeje sa to, pretože čakacia lehota je príliš dlhá, niekedy až 20 rokov Americkí občania v súčasnosti nemusia čakať, aby si priviedli zákonných partnerov, deti do 21 rokov či rodičov. Ale ľudia s občianstvom musia žiadať o (privedenie) ďalších príbuzných, vrátane dospelých potomkov. Majitelia zelených kariet to musia urobiť aj pre manželov, manželky a deti. Vlani v novembri čakali na tieto príbuzenské víza štyri milióny ľudí. Tento rok v januári dostali víza mexickí príbuzní amerických občanov, ktorí o ne požiadali v roku 1997.

Trump o uhlí

„Ukončili sme vojnu o americkú energiu, ukončili sme vojnu o krásne čisté uhlie.“

AP: Uhlie nie je čisté.

Podľa ministerstva energetiky pochádza 83 percent látok, ktorými elektrárne významne znečisťujú vzduch – oxid síričitý, oxid uhličitý, toxická ortuť a nebezpečné častice v sadziach – z uhlia, hoci sa z uhlia vyrába len 43 percent energie.

Trump o platoch „Po rokoch a rokoch, keď mzdy stagnovali, sme konečne svedkami rastu miezd.“ AP: V skutočnosti nerastú o nič rýchlejšie než rástli skôr Priemerná hodinová mzda vzrástla vlani o 2,5 percenta, čo je o niečo menej ako rast 2,9 percenta zaznamenaný v roku 2016.

Trump o opiátoch:

Zmeny v imigračnej politike, vrátane zvýšenia bezpečnosti hraníc, „nám takisto pomôžu reagovať na hrozivú krízu so závislosťou od opiátov a drog.“

AP: Drogy prichádzajúce cez hranicu sú len časťou problému prispievajúceho k americkej opiátovej kríze.

Podľa úradov bolo 40 percent úmrtí následkom užívania opiátov v roku 2016 spojených s liekmi na predpis vyrábanými farmaceutickými firmami. Heroín, ktorý prúdi do USA z Mexika, je zásadný problém, ale drogy dovážané z iných krajín nie vždy putujú cez pozemné hranice.