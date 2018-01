Briti ukážu analýzu, ktorej časti unikli na verejnosť

Uviedol to hovorca vlády. Premiérka Theresa Mayová chcela pôvodne správu držať v tajnosti, niektoré výsledky analýzy ale v utorok unikli do tlače. Mayová údajne dospela k záveru, že Británia odchodom z Európskej únie nič nezíska.

Mayová podľa britských médií výsledky vládnej analýzy zatiaľ nechcela zverejniť s tým, že ešte nie je dokončená a schválená vládou. Zatiaľ ide len o návrh.

Podľa denníka The Guardian majú byť niektoré pasáže správy začiernené, údajne preto, že by mohli oslabiť vyjednávaciu pozíciu Londýna v rokovaniach o brexite v Bruseli.

Správa datovaná januárom 2018 vychádza z troch možných scenárov, uviedol server Buzzfeed News. Pri všetkých by pritom britská ekonomika brexitom utrpela.

Pomalší rast

Ak by sa Britom podarilo uzavrieť s európskou 27-čkou komplexnú dohodu o voľnom obchode, bol by rast v nasledujúcich 15 rokoch podľa uniknutého dokumentu o päť percent nižší než v prípade, že by brexit nenastal.

Ak by Londýn s Bruselom neuzavrel žiadnu dohodu a EÚ s Britániou by následne obchodovali na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), klesol by v rovnakom období proti súčasnému odhadu rast dokonca o osem percent.

Dohoda na mieru

Aj v prípade, že by Mayová vyjednala prístup na jednotný trh prostredníctvom členstva v Európskom hospodárskom priestore, rast by sa znížil asi o dve percentá, tvrdí uniknutý dokument britskej vlády.

Oficiálne vláda v Londýne trvá na tom, že brexit krajine otvorí veľké možnosti. Argumentuje pritom, že chce s Bruselom rokovať o dohode šitej na mieru. EÚ ale britskú vládu obviňuje, že má len snahu „vyzobávať hrozienka“.