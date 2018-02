Vláda USA predĺžila dočasný azyl takmer 7 000 Sýrčanom

Možnosť zostať dlhšie v USA však majú len tí, ktorí prišli do krajiny pred augustom 2016.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa predĺžila o 18 mesiacov dočasný azyl takmer sedemtisíc Sýrčanom. Rozhodnutie sa týka občanov Sýrie zapojených v ochrannom programe Temporary Protected Status (TPS). Možnosť zostať dlhšie v USA však majú len tí, ktorí prišli do krajiny pred augustom 2016.

Ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenová uviedla, že predĺženie ochrany pre ľudí v programe odôvodňuje „pretrvávajúci ozbrojený konflikt a mimoriadne podmienky“ v Sýrii. „Po dôkladnom zvážení podmienok na území som sa rozhodla, že je nutné ho predĺžiť,“ uviedla a dodala, že Sýrčania, ktorých sa toto rozhodnutie netýka, budú môcť mať nárok „na iné formy imigračnej pomoci“.

Humanitárne organizácie a obhajcovia vysídlených Sýrčanov rozhodnutie prijali sčasti s úľavou, keďže sa obávali, že program zrušia úplne a ľuďom, ktorých sa týka, bude hroziť deportácia. Skritizovali však vládu za to, že vylúčili osoby, ktoré do krajiny prišli nedávno. Podľa kongresmana Billa Pascrella, ktorý vyzýval prezidenta, aby nielenže predĺžil ochranný status pre Sýrčanov, ale povolil aj príchod ďalších ľudí do krajiny, rozhodnutie nazval „premrhanou príležitosťou“.

Program TPS vznikol v roku 1990 na pomoc ľuďom z krajín, ktoré zasiahli prírodné katastrofy, vojna alebo ďalšie nešťastia. V súčasnosti poskytuje ochranu niekoľkým stovkám tisíc ľudí z 10 štátov sveta. Trump však v uplynulých mesiacoch ukončil platnosť programu pre občanov viacerých štátov vrátane Haiti, Salvádoru a Nikaraguy. Programu pre Sýriu mala vypršať platnosť 31. marca.