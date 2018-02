Skúsil Reagana aj Clintona. Ale je to Trump

Tradičná reč pred oboma komorami Kongresu opäť raz ukázala, že kontroverzný vládca Bieleho domu vie vystupovať aj umiernenejšie, ako to zvyčajne býva na sociálnej sieti Twitter. Vládca Oválnej pracovne vyzýval na zjednotenie krajiny. Lenže v prejave zaznelo aj veľké množstvo tém, ktorými sa v prvom rade obracal na svoju voličskú základňu.

"Trumpova výzva na národnú jednotu bola pozoruhodná vo svetle toho, ako veľmi prispel k deleniu spoločnosti. Bol ako podpaľač, ktorý upozorňuje na požiarnu bezpečnosť,“ reagoval pre Pravdu politológ John Pitney z Claremont McKenna College v Kalifornii.

Pozitívne ekonomické dáta

Americká ekonomika rastie a vytvára pracovné miesta. Napriek tomu iba okolo 38 percent obyvateľov USA podporuje Trumpove kroky v úrade. Prezident dobrým hospodárskym výsledkom venoval značnú časť svojho prejavu. Pochválil sa najmä znížením daní, ktoré podľa neho podporuje podnikanie a vytvára pracovné miesta.

"Od volieb sme vytvorili 2,4 milióna nových pracovných miest, iba v priemysle ich vzniklo 200-tisíc. Po rokoch stagnácie konečne začali rásť mzdy. Naše masívne daňové škrty predstavujú obrovskú úľavu pre strednú triedu a malých podnikateľov,“ vyhlásil Trump.

Kritici však pripomínajú, že v roku 2016, teda ešte za demokratického prezidenta Baracka Obamu, vzniklo viac pracovných miest. Nižšie dane zase prispejú k deficitu a najväčší úžitok z nich budú mať najbohatší.

"Trump veľmi dobre napodobnil úspešné prejavy Billa Clintona. Ignoroval škandály, ktoré obklopujú jeho vládu, a namiesto toho sa sústredil na pozitívne ekonomické dáta,“ reagoval pre Pravdu Aaron Kall, autor knihy Stav únie: Výnimočné prejavy za posledných 50 rokov.

"Prezident opakovanie apeloval na americký nacionalizmus. Ale Trump sklamal tých, ktorí si mysleli, že povie niečo o obavách ľudí z masových strelieb, prominentných prípadoch sexuálneho obťažovania či o ruskom zasahovaní do amerického politického procesu,“ uviedol pre Pravdu Charles Bierbauer, exkorešpondent CNN v Bielom dome a bývalý dekan Fakulty žurnalizmu a masmediálnej komunikácie na Juhokarolínskej univerzite.

Vládca Oválnej pracovne však o to viac času venoval otázke migrácie. Samozrejme, chce svoj múr na hraniciach s Mexikom. A opäť varoval pred gangom MS-13, ktorého členovia využívajú diery v imigračných zákonoch, aby sa dostali do krajiny. Trump však ponúkol istý kompromis opozičným demokratom. Ak tí budú súhlasiť so sprísnením imigračnej legislatívy, tak deti migrantov, ktorých rodičia prišli do USA ilegálne, by mali šancu získať americké občianstvo.

V otázkach zahraničnej politiky Trump vyhlásil, že nechá otvorené kontroverzné väzenie pre teroristov na základni Guantánamo, ktoré chcel Obama zavrieť. Ale venoval sa najmä režimu Kim Čong-una v Pchjongjangu. Medzi hosťami, ktorých si priviedol do Kongresu, bol aj Dži Seong-ho, ktorý na úteku z KĽDR prišiel a ruku a nohu.

"Vypožičal si od Ronalda Reagana jeho galériu obyčajných hrdinov. Každá politika, ktorá by si za iných okolností vyslúžila kritiku a skepsu, dostala tvár. Je ťažšie odmietať takéto životné skúsenosti našich susedov či obetí zločinov,“ pripomenul pre Pravdu Allan Louden, expert na politickú komunikáciu z Wakeforestskej univerzity v Severnej Karolíne.

Posolstvo prejavu

Z Trumpovej reči skutočne zazneli zmierlivé tóny. Ale za tie sa schovávali až autoritatívne narážky. Podľa politológa Yaschu Mounka z Harvardovej univerzity sa najdôležitejšie posolstvo prejavu skrýva v jednej krátkej pasáži. V nej Trump požiadal Kongres, aby zákonom umožnil ministerstvám zbaviť sa ľudí, ktorí podkopávajú verejnú dôveru alebo sklamali Američanov. Či môže byť zákonom určené, že niekto sklamal Američanov, je veľmi otázne. A ako tieto slová vyznievajú v kontexte Trumpových útokov na FBI a súdnu moc, je podľa expertov tiež na vážnu debatu.

"Trumpov prejav dal do popredia konzervatívne princípy a politiky. K tomu prezident pridal reaganovský optimizmus, ako keď povedal, že nikdy neboli lepšie časy na žitie amerického sna. Nebola to nadstranícka reč, hoci sa v nej objavili témy, že je potrebné dať politiku bokom. Trump sa sústredil na zákon a poriadok, na nelegálnu migráciu, na americkú vlajku, na motto Veríme v Boha. Bezpochyby to nájde ohlas medzi jeho voličskou základňou aj tradičnými konzervatívcami,“ zhodnotil pre Pravdu politológ Eric Ostermeier z Minnesotskej univerzity.

Čo si myslí Melania?

Pre Trumpa bol prejav v Kongrese aj príležitosť trocha zmeniť verejnú debatu. Veď v posledných týždňoch Amerika a svet riešili najmä škandály z knihy Oheň a zúrivosť, v ktorej novinár Michael Wolff opísal prvý rok celebritného miliardára v Bielom dome.

A pozornosť sa upriamila aj na prezidentovu manželku Melaniu. V roku 2006 mal Trump údajne aféru s pornohviezdou Stormy Danielsovou. Podľa denníka Wall Street Journal jej pred voľbami v roku 2016 zaplatil 130-tisíc dolárov, aby mlčala. Trump bol vraj Melanii neverný krátko po tom, čo porodila syna Barrona.

Aj preto všetci pozorne sledovali, ako sa bude prvá dáma počas prejavu správať. Po prevalení aféry Melania údajne odišla do Trumpovho floridského sídla Mar-o-Lago. S prezidentom neletela ani na Svetové ekonomické fórum v Davose, hoci pôvodne sa na ňom mala zúčastniť. Biely dom popiera, že by to malo niečo spoločné s manželskými nezhodami a aféru označuje za výmysel médií.

Melania sa na prejave zúčastnila, usmievala sa a mužovi tlieskala. Podľa televízie CNN však do Kongresu neprišla v sprievode manžela a na svoje miesto sa posadila len minútu predtým, ako Trump začal prejav.

Danielsová mala v ten istý večer vystúpenie v televíznej šou Jimmyho Kimmela. Pornohviezda odbíjala všetky otázky súvisiace s jej údajným vzťahom s Trumpom. Nepriamo však naznačila, že nepodpísala písomné vyhlásenie, že s prezidentom nič nemala, ktoré sa objavilo v amerických médiách.