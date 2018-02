Soros kandiduje? Mnohí Maďari si to myslia

Agentúra Policy Agenda na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov skúmala, ako voliči odhadujú šance na volebné víťazstvo vymyslenej strany. K hypotetickej otázke „Môže podľa vás Strana Georgea Sorosa (SGS) vyhrať jarné parlamentné voľby?“ dostali opýtaní štyri možnosti: „áno, vyhrá voľby", „nie, nevyhrá voľby“, „nie, nekandiduje vo voľbách“ a „neviem“. Najviac, 64 percent odpovedajúcich tipovalo, že Sorosova strana nevyhrá, dve percentá, že zvíťazí, desať percent nevedelo odpovedať a iba 24 percent sa nenechalo nachytať a správne uviedlo, že Sorosova strana nekandiduje. Dohromady teda až 66 percent vychádzalo z toho, že na hlasovacom lístku bude figurovať aj SGS. Tých, ktorí si uvedomili, že taká strana neexistuje a vo voľbách sa preto nemôže zúčastniť, bolo medzi voličmi vládneho Fideszu dokonca iba dvanásť percent.

Podľa vyjadrenia agentúry v prieskume jej rozhodne nešlo o to, aby z voličov spravila hlupákov. „Naším cieľom bolo ukázať, ako hlboko dokáže vniknúť pod kožu vládna propaganda, keď podstatná časť odpovedajúcich bez váhania prijme ako fakt existenciu Sorosovej strany napriek tomu, že na jej popretie má ako tretiu v poradí k dispozícii správnu zápornú odpoveď,“ citoval zo stanoviska agentúry spravodajský portál ZOOM.

Maďarov čakajú v apríli voľby, kampaň je v plnom prúde, a Sorosova tvár hľadí do ulíc zo stoviek bilbordov po celej krajine. Vládna propagandistická mašinéria z neho vyrobila hlavného nepriateľa vlasti, ktorý chce Maďarsko kolonizovať masami moslimských prisťahovalcov a pripraviť krajinu o jej národnú a kresťanskú identitu. Len za minulý rok kabinet Viktora Orbána minul na antisorosovskú propagandu z peňazí daňových poplatníkov sto miliónov eur, takmer polovicu sumy vyčlenenej na verejnoprospešné informačné kampane.

Predvčerom Orbánov Fidesz uviedol nový príspevok do boja proti Sorosovi, platený tentoraz už zo svojej straníckej kasy: bilbord, na ktorom sa newyorský burzový špekulant objíma s lídrami opozičných strán. „Pre opozičných lídrov je vôľa Sorosa prvoradá. Sú pripravení uskutočniť Sorosov plán: strhli by hraničnú zábranu a usadili by tu prisťahovalcov. Preto darmo pôsobia beznádejne nemohúco, aj tak sú nebezpeční. Na túto hrozbu odteraz budeme upozorňovať týmto plagátom," predstavil veľkoplošnú koláž s piatimi postavami na webovej stránke Fideszu jeho komunikačný riaditeľ Balázs Hidvéghi.

George Soros opakovane poprel, že by mal v pláne dopraviť do Európy milióny moslimských prisťahovalcov. Orbánova vláda mu napriek tomu tento zámer, označovaný ako „Sorosov plán“, neochvejne pripisuje. Hoci svojho času Soros kritizoval výstavbu protimigračného plota na hraniciach Maďarska so Srbskom a s Chorvátskom, verejne nevyzýva na jeho zbúranie. Maďarské opozičné strany zrušenie hraničnej zábrany z ostnatého drôtu tiež nenavrhujú. V atmosfére, keď štátne a provládne médiá udržiavajú verejnosť v permanentnom strachu pred nájazdmi moslimských hord, by to napokon pre ne bola istá politická samovražda.

Do aprílových volieb ide Fidesz ako absolútny favorit. Dlhodobé výsledky prieskumov naznačujú, že by Orbánova strana mohla dokonca získať ústavnú väčšinu. Pravda, veľa bude záležať na mobilizácii jej stúpencov. Prilákať ich k hlasovacím urnám možno najúčinnejšie poukazovaním na silného protivníka. Keďže opozícia je slabá a nejednotná, politickí technológovia Fideszu si za hlavného nepriateľa zjavne vybrali Sorosa.