Peskov: USA sú v otázke sankcií nepredvídateľné, musíme byť stále v pozore

Americký zoznam zverejnili začiatkom týždňa v súlade so zákonom, ktorý umožňuje postihnúť Rusko za jeho údajné zasahovanie do amerických volieb v roku 2016, za porušovanie ľudských práv a anexii ukrajinského polostrova Krym. Zahŕňa desiatky ruských oligarchov vrátane šéfov dvoch najväčších bánk a 114 politikov s úzkymi väzbami na prezidenta Vladimira Putina. Sankcie však bezprostredne nevstupujú do platnosti.

„Je nám ľúto, že máme do činenia s veľmi nepredvídateľným partnerom,“ vyhlásil Peskov. Zaviesť sankcie môže podľa neho Washington „dnes, zajtra alebo pozajtra“, a rozhodnutie USA preto majú veľmi nepredvídateľný charakter.

Moskve prekáža hlavne hroziaci zákaz odkúpení ruských štátnych obligácií, pretože možnosť zavedenia sankcií môže zahraničných investorov odradiť. Ruským biznismenom môže prítomnosť ich mena na zozname výrazne skomplikovať podnikanie na Západe, môžu mať napríklad sťaženú cestu k bankovým úverom.