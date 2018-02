Amnesty a Oxfam: Za týranie migrantov v Líbyi môže aj Európska únia

Organizácie vo svojich samostatných správach uviedli, že je to dôsledok dohody medzi Talianskom a Líbyou o opatreniach proti ilegálnej migrácii. Oxfam v tejto súvislosti vyzvala Rím na jej ukončenie.

Zmienenú dohodu, podporovanú Európskou úniou, obe krajiny uzavreli pred rokom. Jej podstatou je podpora líbyjskej pobrežnej stráže a ochrana hraníc pred ilegálnym prenikaním migrantov do európskych štátov. Podľa AI kvôli tejto „pochybnej dohode " ľudí týrajú, svojvoľne zadržiavajú, vydierajú a vystavujú "nepredstaviteľným podmienkam“ v detenčných táboroch.

Taliansko pomáha pobrežnej stráži Líbye, zmietanej občianskou vojnou, okrem iného výcvikom a vybavením. Podľa údajov Amnesty International už okolo 20-tisíc ľudí na ilegálnej ceste do Európy zastavili a vrátili do Líbye.

Väčšina migrantov, ktorých zachránili v Stredozemnom mori, sa dostala do Talianska. Vláda v Ríme sa preto už niekoľko mesiacov snaží v spolupráci s Tripolisom tento prisťahovalecký prúd obmedziť. Podľa ľudskoprávnych organizácií je to zlý prístup k zastaveniu migrácie z Afriky vzhľadom na dramatickú situáciu v oblasti ľudských práv v Líbyi. V tých najhorších podmienkach tam čakajú na prepravu do Európy stovky tisíc ľudí.

Vlani do Talianska prišlo 119 369 ľudí zachránených v Stredozemnom mori. Pri pokuse o prekonanie najnebezpečnejšej migračnej cesty na svete však zomrelo viac ako 3 100 ľudí, tento rok ich je už 210.