Nemecko odložilo zlučovanie rodín utečencov s doplnkovou ochranou

Od začiatku augusta potom chce konzervatívna únia CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej a sociálna demokracia (SPD), ktoré teraz rokujú o novej vláde, zlučovanie rodín znovu povoliť.

Maximálne má do Nemecka prichádzať 1 000 rodinných príslušníkov utečencov s doplnkovou ochranou mesačne.

Zlučovanie rodín utečencov, ktorí dostali len doplnkovú ochranu, veľká koalícia CDU / CSU a SPD v marci 2016 na dva roky prerušila pre vysoký počet migrantov, ktorí v tom čase do Nemecka prichádzali. Vtedajšie zákonné opatrenie malo v polovici marca vypršať, a preto sa obe zoskupenia snažili čo najrýchlejšie nájsť nové riešenie.

Jeho prvou časťou je predĺženie doterajšieho stavu do konca júla. Druhou potom dohoda o maximálne 1 000 rodinných príslušníkoch utečencov s doplnkovou ochranou mesačne, ktorú musí ešte CDU / CSU a SPD doladiť, a parlament sa jej tak bude zaoberať neskôr.

Sociálni demokrati navyše v koaličných rozhovoroch presadili aj opatrenia, ktoré má uľahčiť zlučovanie rodín v zložitej humanitárnej situácii. To už je v platnosti teraz, výsledok predchádzajúcich sondovacích rozhovorov o vláde s ním však nepočítal. Kritici podotýkajú, že opatrenie nemá výrazné dopady. Vlani touto cestou do spolkovej republiky prišlo menej ako 100 migrantov.

Búrlivá diskusia

O tom, že ide o politicky veľmi citlivú téma, svedčí jednak čas, počas ktorého sa rodil kompromis CDU / CSU a SPD, jednak miestami vyhrotená debata v Spolkovom sneme. Zástupcovia vznikajúcej veľkej koalície svoju dohodu hájili ako dobrý kompromis, ktorý uľahčí život rodinám utečencov a zároveň umožní kontrolovať migráciu.

Kritici zo strán zelených a Ľavice ale dohodu považujú za nedostatočnú a chcú, aby Nemecko nebrzdilo zlučovanie rodín, ktoré podľa nich podporuje integráciu. Naopak slobodní demokrati (FDP) požadovali predĺženie súčasného stavu o dva roky a Alternatíva pre Nemecko (AfD) chcela zlučovanie rodín utečencov s doplnkovou ochranou zablokovať úplne.

U ľudí, ktorí majú štatút utečenca, bolo zlučovanie rodín možné aj v uplynulých dvoch rokoch. Vlani do konca novembra touto cestou do spolkovej republiky prišlo približne 85-tisíc rodinných príslušníkov utečencov. Odhaduje sa, že za ľuďmi s doplnkovou ochranou by do Nemecka mohlo celkovo doraziť niekoľko desiatok tisíc najbližších príbuzných. V prípade dospelých utečencov ide o ich manželov, či manželky a maloleté deti. V prípade mladistvých utečencov o ich rodičov.